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GeriFutbol Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Nihat Özdemir ve alt liglerdeki kulüp temsilcileriyle görüşecek!
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Futbol
Haber Giriş: 01.05.2020 - 18:39,Son Güncelleme:

Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Nihat Özdemir ve alt liglerdeki kulüp temsilcileriyle görüşecek!

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Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Nihat Özdemir ve alt liglerdeki kulüp temsilcileriyle görüşecek!
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1. 2. ve 3. Lig kulüp başkanlarıyla yarın 15:00'da görüşecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig'in yanı sıra TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileriyle video konferans aracılığıyla yarın bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, saat 15.00'te, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirecek.

 

Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Nihat Özdemir ve alt liglerdeki kulüp temsilcileriyle görüşecek

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