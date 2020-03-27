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Futbol
Haber Giriş: 27.03.2020 - 20:16,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Bakan Fahrettin Koca'dan spor camiasına corona virüs uyarısı!

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Son Dakika | Bakan Fahrettin Koca'dan spor camiasına corona virüs uyarısı!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda spor camiası hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalar yaptı.

Spor camiasında vaka sayılarının az olmadığını dile getiren Fahrettin Koca, "Spor camiasında pozitif olan vakaların sayısı az değil. Eğer bu dönemde temas ve izolasyonu, olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok camiada, birçok vatandaşımızın enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelir" dedi.

Fahrettin Koca sözlerini "Temas diyoruz, temas diyoruz, temas diyoruz. Herkes, evde kendini izole etme konusunda gayret içinde olmalı. Ancak bu şekilde başarılı olabiliriz." ifadeleriyle sürdürdü.

Son Dakika | Bakan Fahrettin Kocadan spor camiasına corona virüs uyarısı

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