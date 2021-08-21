Son Dakika: Bakan açıkladı... Koronavirüs vakaları böyle patladı! İngiltere rekor seviyeyi konuşuyor, üç büyük turnuva...

Spor Arena Detay - İngiltere, koronavirüsten en çok etkilenen ve pandemiyle en yoğun mücadele eden ülkelerin başında geliyor. Temmuz ayında, 2021 yılının en yüksek vaka sayısına ulaşan İngiltere'de bu artışta ülkenin ev sahipliği yaptığı spor büyük spor organizasyonları geliyor.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun tıbbi direktör yardımcısı Jenifer Smith, yaptığı açıklamayla EURO 2020, Wimbledon ve Formula 1 Britanya GP'sinde oluşan kalabalıklar sonucunda ortaya çıkan vaka sayılarını paylaştı.

EURO 2020 FİNALİ EN BÜYÜK ETKEN

İngiltere'nin günlük vaka sayısı açıklamalarına bakıldığında 11 Temmuz'dan itibaren belirgin bir yükseliş var. EURO 2020'de iki yarı final ve final maçı Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda oynanmıştı. Ortalama 65 bin kişinin stadyumlarda izlediği üç maçın stadyum kalabalığının yanı sıra mücadeleleri meydanlarda da büyük kalabalıklar takip etmişti.

İngiltere Milli Takımı'nın da yarı finalde ve finalde mücadele etmesi sebebiyle İngilizlerin ayrıca coşkusu da eklenince vaka sayılarında artık kaçınılmaz oldu.

Jenifer Smith açıklamasında; "EURO 2020 finali, önemli bulaş merkezlerinden biri oldu. Maçta bulunan 2 bin 295 kişinin bulaşıcı olma ihtimali yüksek, bunun yanı sıra 3 bin 404 kişi de maçta enfeksiyon kaptı. Bu insanların çevrelerine de virüsü yaydığını düşünebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

EURO 2020'de yarı final maçları 6 ve 7 Temmuz'da oynandı. Final maçı ise 11 Temmuz'daydı. İngiltere'de 11 Temmuz'dan itibaren açıklanan vaka sayıları şu şekilde:

11 Temmuz: 30 bin 5

12 Temmuz: 43 bin 606

13 Temmuz: 46 bin 699

14 Temmuz: 53 bin 764

15 Temmuz: 60 bin 682

16 Temmuz: 54 bin 182

Bu sayılar, İngiltere'nin vaka sayısında 2 Ocak 2021'den sonra ulaştığı en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor.

WIMBLEDON VE FORMULA 1 BRİTANYA GP'Sİ DE ETKİLİ OLDU

Jenifer Smith, EURO 2020'nin yanı sıra aynı dönemde yine İngiltere'nin ev sahibi olduğu ve toplam 650 binden fazla kişiye ev sahipliği yapan iki organizasyon Wimbledon ve Formula 1 Britanya Grand Prix'inin de bulaşıcılığın artmasında etkili olduğunu söyledi.

Verilen sayılara göre iki haftada toplam 300 bin kişinin yerinde izleyici olduğu Wimbledon Tenis Turnuvası kaynaklı 881 vaka tespit edildi. Wimbledon finali ile EURO 2020 finali aynı gün oynanmıştı. İlk haftada yarı kapasiteye açılan tribünler, ikinci hafta tam kapasite hizmet vermişti.

Son 18 ayda İngiltere'deki en kalabalık etkinlik olan Formula 1 Britanya Grand Prix'indi ise 3 günde toplam 350 bini aşkın kişi Silverstone Pisti'nde seyretti. 16-18 Temmuz arasında düzenlenen organizasyon kaynaklı vaka sayısı ise 343 olarak açıklandı.

BAKAN UYARDI: ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK AMA...

Kalabalık etkinliklerin bulaşı arttırmasıyla ilgili konuşan İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden; "Büyük spor ve kültür etkinliklerini sorunsuzca düzenleyebildiğimizi gösterdik. Büyük kalabalıkları bir araya toplarken dikkatli olmak zorundayız. Futbol stadyumlarını, tiyatroları, sinema salonlarını tam kapasiyeyle açık tutmaya devam edeceğiz. Kış aylarındaki duruma daha olumlu bakabilmek için halkımızdan aşılanmaya önem vermelerini, kalabalık etkinliklerde dikkatli olmalarını rica ediyoruz." dedi.





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