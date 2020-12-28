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İHA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 13:37 | Son Güncelleme:

Son dakika | Bahçeşehir Koleji'nde Erhan Ernak dönemi!

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Son dakika | Bahçeşehir Koleji'nde Erhan Ernak dönemi!
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2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi ve 7DAYS EuroCup’ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevine Erhan Ernak’ı getirdi.

Basketbol Süper Lig takımlarından Bahçeşehir Koleji'nin yeni başantrenörü Erhan Anak oldu. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kurulduğu 2017 senesinden bugüne kadar kırmızı - lacivert renklere yardımcı antrenör olarak hizmet eden Ernak, sezon sonuna kadar takımımızın başında sahaya çıkacaktır. Zafer Aktaş’tan boşalan başantrenörlük görevini, 9 Aralık’ta oynanan 7DAYS EuroCup, Partizan NIS Belgrad maçından bu yana ifa eden Erhan Ernak, takımımızın başında çıktığı maçlarda Umana Reyer Venezia ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor mücadelelerinden farklı galibiyetle ayrılmıştı. Otuz seneye yakın bir süre altyapılarda görev yapan ve basketbol camiasının sevilen simalarından biri haline gelen Erhan Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Bahçeşehir Kolejinde Erhan Ernak dönemi

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