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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 22:35,Son Güncelleme:/

Son dakika: Bahçeşehir Koleji kafilesi, pist dışına çıkan uçaktaydı

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Son dakika: Bahçeşehir Koleji kafilesi, pist dışına çıkan uçaktaydı

FIBA Europe Cup'ta Pınar Karşıyaka deplasmanına çıkan Bahçeşehir Koleji'nin bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte kaza geçiren uçakla İzmir'e geldiği ortaya çıktı.

Aynı uçakla bugün öğlen saat 12.20'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na hareket eden kafile, uçağın dönüşte piste inişte kaza geçirmesinin şokunu yaşadı.

Olumsuz hava şartları yüzünden kafilenin aynı uçakla İzmir'e yolculuğu boyunca türbülans yaşadığı, kaza haberini alan bazı basketbolcuların İstanbul'a dönüşün karayoluyla yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçı 96-65 kaybeden Bahçeşehir, Europe Cup'ta çeyrek finale çıkmayı daha önce garantilemişti.

''UÇAKLA DÖNMEK İSTEMEDİLER''

Bahçeșehir Koleji Koçu Zafer Aktaş ise "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza geçiren uçak, bu sabah bizi İzmir'e taşıyan uçaktı. Bunun üzerine bazı oyuncular yarın İstanbul'a uçakla dönülsün istemiyor." sözlerini kullandı.

Yolcu uçağının pistten çıkış anıYolcu uçağının pistten çıkış anı
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