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Basketbol
Haber Giriş: 17.06.2020 - 14:44,Son Güncelleme:

Son dakika! Bahar Çağlar Beşiktaş'tan ayrıldı!

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Son dakika! Bahar Çağlar Beşiktaş'tan ayrıldı!
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Bahar Çağlar, Siyah-beyazlı takımdan ayrıldığını ve Botaş'a transfer olduğunu açıkladı.

Botaş Spor Kulübü, Galatasaray'dan ayrılan Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in ardından Bahar Çağlar'ı da kadrosuna katmış oldu.

Bahar Çağlar'ın Beşiktaş'a veda açıklaması şu şekilde:

Son dakika Bahar Çağlar Beşiktaştan ayrıldı

 

Son dakika Bahar Çağlar Beşiktaştan ayrıldı

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