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Son dakika! Bahar Çağlar Beşiktaş'tan ayrıldı!
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Bahar Çağlar, Siyah-beyazlı takımdan ayrıldığını ve Botaş'a transfer olduğunu açıkladı.
Botaş Spor Kulübü, Galatasaray'dan ayrılan Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in ardından Bahar Çağlar'ı da kadrosuna katmış oldu.
Bahar Çağlar'ın Beşiktaş'a veda açıklaması şu şekilde:
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