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Haber Giriş: 12.12.2020 - 13:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Bafetimbi Gomis'ten Trabzonspor yanıtı!

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Son Dakika | Bafetimbi Gomis'ten Trabzonspor yanıtı!
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Suudi Arabistan'da Al Hilal takımında oynayan Galatasaray'ın eski oyuncusu Bafetimbi Gomis, Trabzonspor'a gideceği yönündeki iddialara cevap verdi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Trabzonspor'a gideceği iddialarına Twitter'dan yanıt verdi.

Gomis, ''Saçmalama! Aslan'ın yeri sadece Aslantepe'dir'' sözlerini kullandı.

 

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