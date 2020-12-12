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Son Dakika | Bafetimbi Gomis'ten Trabzonspor yanıtı!
Suudi Arabistan'da Al Hilal takımında oynayan Galatasaray'ın eski oyuncusu Bafetimbi Gomis, Trabzonspor'a gideceği yönündeki iddialara cevap verdi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Trabzonspor'a gideceği iddialarına Twitter'dan yanıt verdi.
Gomis, ''Saçmalama! Aslan'ın yeri sadece Aslantepe'dir'' sözlerini kullandı.
Bafetimbi Gomis'in Trabzonspor'a transfer olacağı yönündeki tweete cevabı pic.twitter.com/kgPdRjK3DC— Spor Arena (@sporarena) December 12, 2020
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