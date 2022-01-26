Son Dakika: Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği ücret ortaya çıktı!

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2017/2018 sezonunda Galatasaray formasıyla 29 gol atıp 6 milyon Dolar’a Suudi Arabistan’ın yolunu tutan Bafetimbi Gomis, 3.5 yıllık macera sonrası Al Hilal’e resmen veda etti. Golcü arayan Sarı-Kırmızılılar, 36 yaşındaki santrfor için yeniden devreye girerken Fransız yıldızın menajeri Patrick Mendy, “Galatasaray’a kapımız açık” diyerek transfere bıraktı.

3 milyon Euro talep etti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın ''Bafetimbi Gomis de görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi'' açıklamasının ardından Sarı Kırmızılı ekip taraftarları heyecanlanırken Aslan'ın teklifi belli oldu.

Fanatik'in haberine göre; 36 yaşındaki forvet için 1 milyon Euro civarı bir ücreti gözden çıkaran Galatasaray, tecrübeli oyuncuya 1.5 yıllık kontrat önerdi. Gomis'in ise 3 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

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Gomis, 3.5 sezonda Al Hilal formasıyla çıktığı 147 resmi maçta 107 gol atarak müthiş bir performans sergiledi.

Gollerine devam etti

2017/18'de Galatasaray 'da forma giyen ve 33 maçta 29 kez fileleri havalandırarak Sarı Kırmızılı ekibin şampiyonluğa ulaştığı sezonu gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis, 6 milyon Dolar bonservisle Al Hilal'in yolunu tutmuştu. 36 yaşındaki forvet, Galatasaray'daki golcü kimliğini, Suudi Arabistan'da da aynı ivmeyle sürdürdü. Al Hilal'deki ilk sezonunda 46 maçta 35 gol atan tecrübeli futbolcu, 2019-2020'de 40 maçta 33 gol, 2020-2021'de 42 maçta 30 golle oynadı. Bu sezon başında transfer edilen Marega'ya formasını kaptıran Gomis, 19 maçta 9 golde kaldı.