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Haber Giriş: 24.09.2020 - 12:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Bafetimbi Gomis'e corona şoku! Diskalifiye edildiler...

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Son Dakika | Bafetimbi Gomis'e corona şoku! Diskalifiye edildiler...
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Aralarında Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in de yer aldığı 17 kişinin corona virüs vakasına yakalandığı Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Al Ahli maçına oynatabileceği oyuncusu olmadığı nedeniyle turnuvadan diskalifiye edildi.

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Corona virüs salgını bunu da yaptı. Al Hilal takımında 17 futbolunun corona virüse yakalanması nedeniyle, takımın AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Ahli ile oynayacağı maça çıkacak az futbolcusu kaldı.

Kulüp, futbolcularının virüse yakalanmasından dolayı bu maçı ertelemelerini için Asya Futbol Konfederasyonu'na başvuruda bulundu ancak federasyon bu talebi ilginç bir şekilde kabul etmedi.

Bunun üzerine dün saat 21:00'de oynanması gereken maça 9 oyuncu ve 2'de yedekle çıkmak isteyen Al Hilal'e federasyon engeli geldi. Kurallara göre maç kadrosunda en az 13 kişinin yer alması gerekiyordu.

Bu durumda maç iptal edildi ve Al Hilal takımı turnuvadan diskalifiye edildi. Bu kararın ardından Özbek ekibi Pakthor ve Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ahli gruptan çıkan takımlar oldular. (Fanatik)

 

Son Dakika | Bafetimbi Gomise corona şoku Diskalifiye edildiler...

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