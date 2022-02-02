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Son dakika: Bafetimbi Gomis resmen Galatasaray'da!

#Gomis#Transfer#Galatasaray
Son dakika: Bafetimbi Gomis resmen Galatasarayda

Galatasaray, 36 yaşındaki Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in transferini resmen açıkladı.

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Galatasaray'dan Gomis transferi için yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Bafetimbi Gomis’in transferi konusunda anlaşma sağladı.

6 Ağustos 1985 doğumlu olan Bafetimbi Gomis, Fransa’nın güneydoğusunda bulunan sahil kasabası La Seyne’de dünyaya geldi. Futbola 1994 yılında Sporting Toulon’da başlayan Gomis, 2000 yılında transfer olduğu Saint Etienne altyapısında gelişimine devam etti ve yakaladığı çıkışla ilk A takımı tecrübesini burada yaşadı.  Fransa’da St. Etienne, Lyon, Marsilya gibi önemli kulüplerde başarılı performanslar ortaya koyan Gomis, ilk yurt dışı tecrübesini Swansea City’de yaşasa da kariyerinin ilklerini Galatasaray’da deneyimledi. Şampiyonluk ipini göğüslediğimiz 2017-2018 sezonunda 29 kez fileleri sarsarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis, aynı zamanda kariyerindeki ilk şampiyonluk ve ilk gol krallığını Galatasaray’da yaşadı. Gösterdiği bu performansla Süper Lig’de bir sezonda bir takımla en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını Fenerbahçeli Alex de Souza’nın (28) elinden alan Fransız santrfor, bu istatistiğiyle kulüp tarihine geçti.   

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İLK AÇIKLAMA: SİZİ ÇOK ÖZLEDİM

İmzanın ardından Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve sarı-kırmızılı taraftarları özlediğini belirtti.

Gomis açıklamasında, "Bunlar sonsuza kadar kalbime kazınmış anılar. Tüm bu güzel anları yeniden yaşamak için sabırsızlanıyorum. Sizi özledim, sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bafetimbi Gomis resmen Galatasarayda

Galatasaray’da yaşadığı muhteşem bir yılın ardından taraftarın da sevgilisi olan Bafe, ardında unutulmaz hatıralar bırakarak Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımına transfer oldu. Al Hilal formasıyla 3,5 yıl boyunca üstün bir performans ortaya koyan yıldız oyuncu, çıktığı 147 maçta 107 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. 3,5 yılda Suudi Profesyonel Ligi tarihinin en golcü dördüncü futbolcusu oldu. Bu sezon ise 17 maçta 9 kez fileleri sarsarak formda olduğunu bir kez daha gösterdi. Gomis, profesyonel kariyerinde 715 maçta 327 gol, 68 asistlik istatistiğe sahip. 

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Bafetimbi Gomis’e Galatasaray’a tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz. 

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10 GOL ATARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Edindiğimiz bilgiye göre Gomis, ligin 2. yarısı için 650 bin Euro garanti ücret alacak ve 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

Son dakika: Bafetimbi Gomis resmen Galatasarayda

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