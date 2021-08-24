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GeriFutbol Son Dakika: Bafetimbi Gomis, Al-Hilal'den ayrıldı
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Futbol
Haber Giriş: 24.08.2021 - 20:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Bafetimbi Gomis, Al-Hilal'den ayrıldı

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Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve gol krallığı sevinci yaşayan Bafetimbi Gomis, Al-Hilal'den ayrıldığını açıkladı.

2018 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer olan Fransız golcü, 3 yıllık macerasını sonlandırdı.

Al-Hilal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ayrıldığını duyurdu.

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