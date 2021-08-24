Son Dakika: Bafetimbi Gomis, Al-Hilal'den ayrıldı
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve gol krallığı sevinci yaşayan Bafetimbi Gomis, Al-Hilal'den ayrıldığını açıkladı.
2018 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer olan Fransız golcü, 3 yıllık macerasını sonlandırdı.
Al-Hilal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ayrıldığını duyurdu.
Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Al-Hilal'den ayrıldığını açıkladıpic.twitter.com/EGf88Uhc9k
Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Al-Hilal'den ayrıldığını açıkladıpic.twitter.com/EGf88Uhc9k— Spor Arena (@sporarena) August 24, 2021