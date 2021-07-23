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GeriFutbol Son Dakika: Badou Ndiaye Komşu'da! 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Futbol
Haber Giriş: 23.07.2021 - 00:43 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Badou Ndiaye Komşu'da! 3 yıllık sözleşme imzaladı

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Son Dakika: Badou Ndiaye Komşu'da! 3 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika haberi... Türkiye'de daha önce Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük forması giyen Badou Ndiaye Yunanistan'a transfer oldu.

Geçen sezon kiralık olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen Senegalli orta saha Badou Ndiaye'nin yeni adresi belli oldu.

Daha önce Osmanlıspor, Galatasaray ve Trabzonspor'da da oynayan Ndiaye, Yunanistan Ligi ekiplerinden Aris ile anlaştı.

Ndiaye, Aris ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Aris'in Ndiaye ile Stoke City'ye ne kadar bonservis bedeli ödediği ise açıklanmadı.

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