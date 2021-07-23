Son Dakika: Badou Ndiaye Komşu'da! 3 yıllık sözleşme imzaladı

Geçen sezon kiralık olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen Senegalli orta saha Badou Ndiaye'nin yeni adresi belli oldu.

Daha önce Osmanlıspor, Galatasaray ve Trabzonspor'da da oynayan Ndiaye, Yunanistan Ligi ekiplerinden Aris ile anlaştı.

Ndiaye, Aris ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Aris'in Ndiaye ile Stoke City'ye ne kadar bonservis bedeli ödediği ise açıklanmadı.