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Son dakika: Badou Ndiaye Adana Demirspor'da!

#Transfer#Adana Demirspor#Badou Ndiaye
Son dakika: Badou Ndiaye Adana Demirsporda

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, daha önce Galatasaray ve Trabzonspor formaları giymiş Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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Süper Lig'in flaş takımlarından Adana Demirspor, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, daha önce Bodo Glimt, Ankaraspor, Stoke City, Galatasaray, Trabzonspor, Karagümrük, Al Ain ve son olarak Aris formasını giymiş Badou Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DAN 16 MİLYON EURO'YA PREMIER LİG'E GİTMİŞTİ

Osmanlıspor formasıyla çıkış yapan ve 2017/18 sezonunun başında 7.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Badou Ndiaye, aynı sezonun devre arasında 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Stoke City'ye transfer olmuştu.

Stoke City'de beklenen çıkışı gösteremeyen Ndiaye, Süper Lig'de Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giymişti. Ndiaye 2021 yazında bedelsiz olarak Yunanistan ekibi Aris'e tranfer olmuş ve sezon sonunda serbest kalmıştı.

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31 yaşındaki oyuncu geçen sezon Aris formasıyla 35 maçta 4 gol atıp 4 asist yaptı.

Son dakika: Badou Ndiaye Adana Demirsporda

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#Transfer#Adana Demirspor#Badou Ndiaye

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