Son Dakika | Aziz Yıldırım'ın beraat kararı kesinleşti! Serdal Adalı ve Havutçu...

Yargıtay 5.ceza dairesinin bozma kararına uygun olarak, bazı sanıklar ve suç tipleri bakımından verilen önceki beraat kararını kesinleştirdi. Bu kapsamda, örgüt sucundan ceza alan, aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu sanıklar hakkında örgüt sebebiyle verilen beraat kararları kesinleşmiş oldu.

Bu yargılamaya konu soruşturmada toplanan delillerin örgüt kapsamında toplandığı değerlendirildiğinde, bunların delil niteliğinin olmadığı konusunda tartışma son buldu.

Beşiktaş ve Giresunspor tarafı için verilmiş olan beraat kararları da kesinleşmiş olduğundan dosyadaki sanık sayısı azalmış oldu.

TAYFUR HAVUTÇU VE SERDAL ADALI'YA DA BERAAT KARARI

13.Ağır Ceza mahkemesi Serdal Adalı, Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş’in de şike yapmadığına hükmetti. Dosyayı Yargıtay’a göndermeyip kapattı.

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