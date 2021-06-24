Son Dakika: Aziz Yıldırım'dan Serdar Dursun eleştirisi! 'Sergio Ramos, Marcelo, Dzeko boşta, onları al!'

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'u transfer konusunda sert sözlerle eleştirdi.

Sarı lacivertlilerin Serdar Dursun transferini eleştiren Yıldırım, "Sergio Ramos boşta, git al. Benzema'yı al, Roma'dan Dzeko'yu al. Sana Darmstadt'dan Serdar'ı almak yakışmaz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın konuyla ilgili sözleri şöyle;

Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Rahmi Koç'un torunusun. Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Ben de arkadaşlarım da. Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al. Fenerbahçe'ye geçmişte kimler geldi bir bak. Alex, Anelka, Roberto Carlos... Anelka'yı Daum yedekte oturttu düşün nasıl işler yapmışız. Gidip Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsan bırak başkanlığı da başkası gelsin. Para yok diyorsan bırak kardeşim başkanlığı, parası olan gelir. Seni paran var diye seçti insanlar, para vermeyeceksen kimse seni seçmez.