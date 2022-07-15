Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Azerbaycan Merkez Hakem Kurulu'nda yeni başkan Barış Şimşek

#Merkez Hakem Kurulu#Barış Şimşek#Azerbaycan Futbol Federasyonu
Son Dakika: Azerbaycan Merkez Hakem Kurulunda yeni başkan Barış Şimşek

Azerbaycan Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Barış Şimşek olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulunan Barış Şimşek, Azerbaycan Futbol Federasyonu tarafından Azerbaycan Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı olarak duyuruldu.

Barış Şimşek kimdir?

1976 yılında Trabzon’da doğdu.

1981-86 yılları arasında Trabzon Cumhuriyet İlkokulu’nda, 1986-93 yılları arasında da Trabzon (Kanuni) Anadolu Lisesi’nde ilk ve orta öğrenimini tamamladı.

198791993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü kazandı, 2000 yılında İnşaat Mühendisi ünvanıyla mezun oldu. 2001 yılında aynı üniversitenin İşletme Bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. 2004 yılında “Futbolda Antrenörlerin ve Futbolcuların Motivasyon Süreçlerinin İncelenmesi ve Bir Uygulama” konulu tezini tamamlayarak mezun oldu. Aynı yıl içinde İnşaat Mühendisliği dalında da yüksek lisans eğitimine başladıysa da, yeterli zaman ayıramaması nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı.

1986 yılında, bir arkadaşı sayesinde futbolla tanıştı ve Trabzon İdmanocağı kulübünde çeşitli kategorilerde futbol oynadı. 1998 yılında Araklıspor’a transfer oldu ve 1 yıl bu kulüpte kaldı.

1999 yılının Şubat ayında, merhum Hüseyin Yetim’in ısrarlarıyla, aday hakem kursuna katıldı ve hakemlik virüsünü bu sayede kapmış oldu. 2001 yılında CKY, 2002’de CKH, 2003’te BKH, 2005’te AKH ve son olarak –kaderin bir cilvesi olarak- evliliğiyle aynı tarihte, 24 Haziran 2006‘da Süper Lig Hakemi oldu.

Haberin Devamı

Daha sonra Süper Lig hakemliğini bırakan Barış Şimşek, 9 Şubat 2019'da Merkez Hakem Kurulu (Video Yardımcı Hakem) VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Hakem Kurulu#Barış Şimşek#Azerbaycan Futbol Federasyonu

BAKMADAN GEÇME!

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs
NASAnın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek

NASA'nın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek!

#James Webb Uzay Teleskobu
İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs
NASAnın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek

NASA'nın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek!

#James Webb Uzay Teleskobu
İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği