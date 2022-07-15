Son Dakika: Azerbaycan Merkez Hakem Kurulu'nda yeni başkan Barış Şimşek

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Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulunan Barış Şimşek, Azerbaycan Futbol Federasyonu tarafından Azerbaycan Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı olarak duyuruldu.

Barış Şimşek kimdir?

1976 yılında Trabzon’da doğdu.



1981-86 yılları arasında Trabzon Cumhuriyet İlkokulu’nda, 1986-93 yılları arasında da Trabzon (Kanuni) Anadolu Lisesi’nde ilk ve orta öğrenimini tamamladı.



198791993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü kazandı, 2000 yılında İnşaat Mühendisi ünvanıyla mezun oldu. 2001 yılında aynı üniversitenin İşletme Bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. 2004 yılında “Futbolda Antrenörlerin ve Futbolcuların Motivasyon Süreçlerinin İncelenmesi ve Bir Uygulama” konulu tezini tamamlayarak mezun oldu. Aynı yıl içinde İnşaat Mühendisliği dalında da yüksek lisans eğitimine başladıysa da, yeterli zaman ayıramaması nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı.



1986 yılında, bir arkadaşı sayesinde futbolla tanıştı ve Trabzon İdmanocağı kulübünde çeşitli kategorilerde futbol oynadı. 1998 yılında Araklıspor’a transfer oldu ve 1 yıl bu kulüpte kaldı.



1999 yılının Şubat ayında, merhum Hüseyin Yetim’in ısrarlarıyla, aday hakem kursuna katıldı ve hakemlik virüsünü bu sayede kapmış oldu. 2001 yılında CKY, 2002’de CKH, 2003’te BKH, 2005’te AKH ve son olarak –kaderin bir cilvesi olarak- evliliğiyle aynı tarihte, 24 Haziran 2006‘da Süper Lig Hakemi oldu.

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Daha sonra Süper Lig hakemliğini bırakan Barış Şimşek, 9 Şubat 2019'da Merkez Hakem Kurulu (Video Yardımcı Hakem) VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildi.