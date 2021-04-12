Son Dakika: Aytemiz Alanyaspor'da Salih Uçan sakatlandı!
Aytemiz Alanyaspor, Salih Uçan'ın antrenmanda uyluk bölgesinden sakatlandığını ve tedavisinin başladığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Salih Uçan'ın antrenmanda uyluk bölgesinden sakatlandığını ve tedavisinin başladığını açıkladı.
Akdeniz temsilcisi ayrıca, uyluk kasındaki yırtık nedeniyle gördüğü tedavisi tamamlanan Efecan Karaca'nın çalışmalara başladığını duyurdu.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de bu akşam saat 19.00'da Yukatel Denizlispor ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
İŞTE O AÇIKLAMA
Uyluk kasındaki yırtık nedeniyle gördüğü tedavisi tamamlanan takım kaptanımız Efecan Karaca, kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanda uyluk bölgesinden sakatlanan futbolcumuz Salih Uçan’ın tedavisine ise sağlık ekibimiz tarafından başlandı.
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