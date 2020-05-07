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Son Dakika | Aytemiz Alanyaspor'da corona virüsü testleri negatif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekip ve futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında A takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı kaydedildi
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