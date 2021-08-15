Son Dakika: Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan ayrılığı duyurdu! "Gitmek üzere..."

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Medipol Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada bir futbolcularının daha takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Sözlemesini uzatmak istemelerine karşın oyuncunun takımdan ayrılmak üzere olduğunu söyleyen Atan, "1 sene içinde geldiğimizden beri 8-9 oyuncumuz Türkiye'de büyük takımlarda, belki biri de aday, gitmek üzere olabilir. Yazılıyor, çiziliyor, ben dillendirmeyeyim fazla. Şu anda bizim oyuncumuz, sözleşmeyi de uzatmak istiyoruz. Oyuncu bizden çıkıyorsa bir bonservisle çıkmalı. Bu kadar oyun, bu kadar sistem, oyuncuyu parlatan bir kulüp için bedelle gitmesi gerekiyor oyuncuların. İyi yolda olduğumuzu düşünüyoruz ama kafamızda soru işaretleri var yeni kadro için" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan'ın bahsettiği ismin Trabzonspor'un ilgilendiği Siopis olduğu ve Yunan futbolcunun kısa sürede Trabzonspor'la sözleşme imzalayacağı ifade edildi.