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Son dakika: Aytemiz Alanyaspor'da 3 imza birden! Efecan Karaca için Fenerbahçe açıklaması: 'Anlaşılmıştı ama...'

#Transfer#Efecan Karaca#Alanyaspor
Son dakika: Aytemiz Alanyasporda 3 imza birden Efecan Karaca için Fenerbahçe açıklaması: Anlaşılmıştı ama...

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor; Efecan Karaca ve Tayfur Bingöl ile 3’er, Serkan Kırıntılı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, Efecan Karaca için sarı lacivertli kulüple anlaşma sağladıklarını ancak sonradan transferin gerçekleşmediğini kaydetti.

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Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor; adı Fenerbahçe ile anılan Efecan Karaca'nın yanı sıra Tayfur Bingöl ve Serkan Kırıntılı ile sözleşme yeniledi.

HASAN ÇAVUŞOĞLU: 'HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN'

İmza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, “Bugün Aytemiz Alanyaspor için özel ve güzel bir gün. Üç evladımızın sözleşme uzatma törenindeyiz. Kaptanımız Efecan Karaca 9 yıldır burada. Tayfur Bingöl şampiyon olduğumuz zamandan bu yana kulübe emek verdi. Serkan Kırıntılı kardeşim geç de olsa evladımız konumuna girdi. Kendisinden son derece memnunuz. Kulüp çatımız altında uzatma sözleşmelerini yapıyoruz. Bu sezondan itibaren Efecan Karaca ve Tayfur Bingöl ile 3’er yıl, Serkan Kırıntılı ile 2 yıl da sözleşme uzatmış bulunuyoruz. Hem futbolcularımız için hem de kulübümüz için hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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"FENERBAHÇE İLE ANLAŞILMIŞTI ANCAK SONRADAN OLMADI"

Geçtiğimiz günlerde Efecan’ın transferi söz konusu olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Hasan Çavuşoğlu, “Bizden kaynaklanan hiçbir sorun olmadığını söylemek isterim. Fenerbahçe ile anlaşılmıştı ancak sonradan olmadı. Kulübümüzden kaynaklanan bir sorun olmadı, bunu da belirtmek isterim” diye konuştu.

Son dakika: Aytemiz Alanyasporda 3 imza birden Efecan Karaca için Fenerbahçe açıklaması: Anlaşılmıştı ama...

EFECAN KARACA: 'SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Efecan Karaca ise “Başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na ve yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Bir hafta benim için çok zor geçti. Kafa karışıklığı olabilir. Başkan ve yöneticilerimiz kafamın rahatlaması için ellerinden geleni yaptılar. Burası benim evim. 3 yıl daha uzattık. Başkanımıza, hakkımda söyledikleri için çok teşekkür ederim. 9 yıldır buradayım. İnşallah 9 yıl nasıl katkı sağladıysam bu takıma elimden gelen her şeyi vermeye ve savaşmaya davam edeceğim.” şeklinde konuştu..

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Serkan Kırıntılı, “Güzel düşüncelerinden dolayı başkanıma teşekkür ediyorum. En başından bu yana buradan ayrılmak istemediğimi kendisine söylemiştim. Anlaşmamız ve el sıkışmamız çok kısa sürdü. 2 yıl daha uzattık. Herkes adına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Tayfur Bingöl, “Bana verdikleri değer için başkanıma ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. 3 yıl daha yeni bir sözleşme imzaladım. Gayet mutluyum. Daha sonara tek bir hayalim var. Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu olarak Beşiktaş’a transfer olabilmek. Bu olursa hayalim gerçekleşmiş olacak, olmasa da futbolu Aytemiz Alanyaspor’da bırakmak istiyorum. Temennim bu yönde. İnşallah nasip olur” dedi.

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#Transfer#Efecan Karaca#Alanyaspor

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