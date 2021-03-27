Son Dakika: Aykut Kocaman'dan Emre Belözoğlu açıklaması! "Tek kaygım..."

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine Emre Belözoğlu'nun geçmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

TRT Spor'dan Yasin Dallı'nın sorularını yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, eski öğrencisinin yeni görevinde oyun kurgusuyla ilgili sıkıntı yaşamayacağına inandığını belirterek başarılar diledi. Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu ile ilgili tek kaygısının kriz anlarındaki yaklaşımı olduğunu ifade etti.

Aykut Kocaman'ın Emre Belözoğlu açıklamaları şu şekilde:

"Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe'de sonsuz başarı diliyorum. Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı... Emre'nin Fenerbahçe'de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağını düşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacağını düşünüyorum. Temennim ve beklentim de bu yönde."