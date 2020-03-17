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Futbol
Haber Giriş: 17.03.2020 - 07:21,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye mi geliyor? Açıkladı...

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Son Dakika | Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye mi geliyor? Açıkladı...
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, yeniden sarı lacivertli takıma mı dönüyor? Tecrübeli teknik direktör, “Fenerbahçe’nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?” sorusuna cevap verdi.

Behlül Aydın

Konyaspor’dan ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe’ye döneceği iddiasına yanıt verdi.

Geçen akşam Zorlu Center’da görüntülenen Kocaman, “Fenerbahçe’nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?” sorusu üzerine “Arkadaşlar, şimdilik öyle bir şey yok” dedi.

2 dönem sarı-lacivertli takımı çalıştıran deneyimli teknik adam, 1 Süper Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali başarılarını yakalamıştı. Bu sezona İttifak Holding Konyaspor'da başlayan Aykut Kocaman, başarısız sonuçların ardından takımdan ayrıldı ve şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor..

Aykut Kocaman, Konyaspor taraftarıyla vedalaştıİttifak Holding Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından tecrübeli teknik adam, Konyaspor tesislerinden ayrıldı.
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