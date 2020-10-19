Son Dakika | Ayhancan Güven yeni şampiyonluğa çok yakın!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın Belçika SPA Francorchamps pistinde koşulan 4. ayak yarışlarında bir dördüncülük ve bir birincilik alarak şampiyona liderliğini pekiştirdi.

Milli sporcunun ilk yarışta bitiş çizgisini ikinci sırada geçtiği ancak yarış komiserleri kararıyla verilen zaman cezasından dolayı 4. olarak kaydedildiği aktarıldı. Böylece sıralama turlarında pist rekoru kıran Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ilk yarışta dördüncü ve pazar günü koşulan ikinci yarışta da birinci olarak puanını 146'ya yükseltti.

Porsche Junior pilotu Ayhancan Güven, bu sonuçların ardından son 2 sene üst üste şampiyon olarak tamamladığı Porsche Carrera Cup Fransa'da, son ayak öncesi üçüncü şampiyonluk için önemli avantaj elde etti.

Porsche Carrera Cup Fransa serisinde sezon, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Barcelona-Katalonya pistinde koşulacak 5. ayak yarışları ile sona erecek.