Son dakika: Avustralya Açık'ta şampiyon Ashleigh Barty! 44 yıl sonra ilk kez...

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Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon Avustralyalı Ashleigh Barty oldu.

Finalde ABD'li Danielle Collins'i 6-3, 7-6'lık setler sonucu 2-0 mağlup eden dünya 1 numarası, ülkesinde düzenlenen turnuvada zafere ulaşan taraf oldu.

İlk seti 6-3 kazanan Barty, ikinci sette 5-1 gerideyken rakibinin servislerini art arda kırıp, tie-break'i 7-2 kazandı ve seti 7-7 ile hanesine yazdırıp kupaya uzandı.

Bu sonuçla Avustralya Açık'ı Chris O'Neal'ın 1978'deki zaferinden bu yana ilk kez bir Avustralyalı tenisçi kazandı.

Final maçını Avustralyalı ünlü oyuncu Russell Crowe da izledi.