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Son dakika: Avustralya Açık'ta şampiyon Ashleigh Barty! 44 yıl sonra ilk kez...

#Avustralya Açık#Ashleigh Barty#Danielle Collins
Son dakika: Avustralya Açıkta şampiyon Ashleigh Barty 44 yıl sonra ilk kez...

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde ABD'li Danielle Collins'i 6-3, 7-6'lık setler sonucu 2-0 yenen dünya 1 numarası Ashleigh Barty, şampiyonluğa ulaştı. Kariyerinde üçüncü kez grand slam şampiyonluğu kazanan Barty, 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk Avustralyalı oldu.

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Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon Avustralyalı Ashleigh Barty oldu.

Finalde ABD'li Danielle Collins'i 6-3, 7-6'lık setler sonucu 2-0 mağlup eden dünya 1 numarası, ülkesinde düzenlenen turnuvada zafere ulaşan taraf oldu.

İlk seti 6-3 kazanan Barty, ikinci sette 5-1 gerideyken rakibinin servislerini art arda kırıp, tie-break'i 7-2 kazandı ve seti 7-7 ile hanesine yazdırıp kupaya uzandı.

Bu sonuçla Avustralya Açık'ı Chris O'Neal'ın 1978'deki zaferinden bu yana ilk kez bir Avustralyalı tenisçi kazandı.

Final maçını Avustralyalı ünlü oyuncu Russell Crowe da izledi.

Son dakika: Avustralya Açıkta şampiyon Ashleigh Barty 44 yıl sonra ilk kez...

Son dakika: Avustralya Açıkta şampiyon Ashleigh Barty 44 yıl sonra ilk kez...

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#Avustralya Açık#Ashleigh Barty#Danielle Collins

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