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Tenis
AA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Son dakika | Avustralya Açık'a koronavirüs engeli! 18 Ocak yerine 8 Şubat...

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Son dakika | Avustralya Açık'a koronavirüs engeli! 18 Ocak yerine 8 Şubat...
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle 18 Ocak yerine 8 Şubat'ta başlayacak.

Avustralya Açık'a ev sahipliği yapan Melbourne kentinin bağlı olduğu Victoria eyaleti yönetiminin Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla akıbeti belirsiz olan turnuvanın tarihlerine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin (ATP) internet sitesinden duyurduğu, 2021 sezonunun ilk 7 haftasını kapsayan revize edilmiş takvime göre, Avustralya Açık Elemeleri'ndeki erkekler karşılaşmaları 10-13 Ocak tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak.

Tenisçiler ve antrenörlerinin Melbourne'e seyahat etmesine 15 Ocak'tan itibaren izin verilecek. Oyuncular, ana tablo maçlarının başlayacağı 8 Şubat'a kadar 14 gün karantinada kalacak.

Öte yandan yeni sezon, 5-13 Ocak tarihlerinde düzenlenecek ATP 250 kategorisindeki Antalya Açık ve Delray Beach Açık turnuvalarıyla açılacak.

 

Son dakika | Avustralya Açıka koronavirüs engeli 18 Ocak yerine 8 Şubat...

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