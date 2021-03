Son dakika: Avrupa'nın konuştuğu transfer operasyonu! Ronaldo, Haaland, Mbappe...

Spor Arena Dış Haber | Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e dönecek mi? Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenmesinin ardından Ronaldo'nun İtalyan ekibinden ayrılacağı iddiaları artık daha güçlü bir sesle çıkarken konuyla ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İlk olarak İspanya basınında çıkan haberde Ronaldo'nun menajeri Jorge Medes'in transfer için Real Madrid yönetimi ile görüştüğü belirtilmişti. El Chiringuito'dan Josep Pedrerol, Ronaldo ve Real Madrid iddiaları için ''Bana gelen bilgiye göre Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Medes, Real Madrid yönetimi ile görüşüyor. Real'e geri dönüş hakkında konuşuyorlar. Bundan Ronaldo'nun haberi var mı bilmiyorum ama yapılan transfer görüşmesi bu.'' sözlerini kullanmıştı.

TRANSFER İÇİN 29 MİLYON EURO!

İtalyan ve Fransız basını da Cristiano Ronaldo'nun Juventus ile bağlarının kopma noktasına geldiğini ve İtalyan ekibinin önümüzdeki sezon için Portekizli yıldızı kadroda düşünmediğini belirtiyor. Corrierre dello Sport'un haberine göre Juventus, 3 yıl önce 117 milyon euro ödediği Cristiano Ronaldo'nun satılması için Real Madrid'den 29 milyon euro talep ediyor.

Ronaldo'nun Juventus ile bir senelik daha sözleşmesi bulunuyor ancak İtalyan ekibinin, ligde en fazla maaş kazanan futbolcu olan Ronaldo'nun yüklü maaşından kurtulmak istediği iddia ediliyor.

ZIDANE: ''NE KADAR SEVDİĞİMİZİ HERKES BİLİYOR''

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Ronaldo'nun döneceği haberlerinin çıkmasının ardından ''Ronaldo'yu ne kadar çok sevdiğimizi herkes biliyor. Onun burada yaptıkları belli. Burada tarih yazmış bir futbolcu. Ancak şu anda Juventus'un futbolcusu ve bir şey söylemek doğru olmaz.'' sözlerini kullandı.

PIRLO: ''SÖYLENTİLER ÇOK NORMAL''

Juventus'ta eleştirilerin odağı haline gelen Andrea Pirlo ise ''Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimiz için diğer herkes gibi Ronaldo'nun da hayal kırıklığı yaşaması gayet normal. Transfer söylentileri de normal. Çünkü Ronaldo, Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu'' diye konuştu.

RAMOS: ''BEN OLSAM İZİN VERMEZDİM''

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos da geçtiğimiz günlerde "Ben olsam Cristiano Ronaldo'nun gitmesine izin vermezdim. Cristiano da kaybetti, Real Madrid de kaybetti." açıklamasında bulunmuştu.

Son yıllarda transferde sessiz kalan Real Madrid'in sessizliğini bu yaz bozmak istediği uzun bir süredir biliniyor. Real Madrid için bir süredir Erling Haaland ve Kylian Mbappe isimleri de gündemde. Real Madrid, Mbappe ve Haaland'ı kadrosuna katmak istiyor ancak bu transfer mali açıdan hiç de kolay gözükmüyor...

HAALAND VE MBAPPE İÇİN 852 MİLYON EURO...

Real Madrid, bu iki futbolcuyu da kadrosuna katmak isterse kasasından toplam 852 milyon Euro çıkacak. Hem Haaland hem Mbappe için toplam 300 milyon eurodan fazla bir bonservis ücreti verilmesi beklenirken Real Madrid, her iki futbolcu ile 6 yıllık bir sözleşme imzalamak istiyor. İspanyol ekibinin Mbappe'ye 432 milyon Euro, Haaland'a ise 120 mliyon Euro vermeyi düşündüğü kaydediliyor.

B PLANINA GEÇİLDİ: CRISTIANO RONALDO

Son iki yıldır bütçe küçülten Real Madrid'in bu paralara çıkması ise şimdilik zor gözüküyor. İspanyol ekibinin bu nedenle Mbappe ve Haaland'dan 'şu an için' vazgeçip, kulüp efsanesi haline gelen Cristiano Ronaldo'ya yöneldiği belirtiliyor.

Son olarak İspanyol AS gazetesinde çıkan haberde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Cristiano Ronaldo ile iyi ilişkiler içinde olduğu belirtilirken Perez'in ''Ronaldo'ya kapılarımız burada her zaman açık'' sözleri hatırlatıldı. 36 yaşındaki futbolcunun ikinci kez Real Madrid'e gelmesinin çok yakın olduğunu kaydeden AS, transferde son sözün Florentino Perez'de olduğunun altını çizdi.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...