Son Dakika: Avrupa'nın konuşacağı dev takas! Fenerbahçe derken Merih Demiral karşılığında... Transfer Haberleri

Spor Arena Detay - Kariyer yolculuğunda kısa sürede Juventus'ta forma giymeyi başaran Merih Demiral'ın transferde de farklı kulüplerle de anılıyor. Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den asgari ücret teklif edilmesi nedeniyle ayrılan, Portekiz serüveni sonrası Alanyaspor, Sassaulo ve ardından Juventus'un yolunu tutan Merih'e son resmi teklif Roma'dan...

Sky Sport'un haberine göre Roma'da yeni teknik patron Jose Mourinho, Merih Demiral'ın transfer edilmesi için yönetimden talepte bulundu. 2019'da 18 milyon euroya transfer ettiği Merih Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Juventus'un, milli yıldız için 40 milyon euro istediği ve tarafların önümüzdeki günlerde görüşebileceği detayları aktarılırken bu transfer özelinde yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

ROMA DZEKO'YU ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR! TAKAS...



Bu rakamlara ulaşamayacağını siyah beyazlı ekibe bildiren Roma'nın, Edin Dzeko'yu takasta kullanmak istediği iddia edildi.

La Gazetta Della Sport'un haberine göre takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Boşnak futbolcunun yıllık maliyetinden de kurtulmak isteyen Roma'nın, Merih Demiral paketine Edin Dzeko'yu da eklediği aktarıldı. Juventus'un kısa sürede Roma'ya yanıt vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE - DZEKO İDDİALARI

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, yaz tatilini Türkiye'de geçiren 35 yaşındaki golcü futbolcuyla iletişime geçtiği ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Koç, bu iddianın ardından "Sosyal medya fenomenleriyle iş tutan, menajerlerle iş yapan medya mensupları var. En son “Edin Dzeko Fenerbahçe’de” diye haber çıktı. Sonra dün menajeri çıktı ve dedi ki “Bizim hiçbir görüşmemiz olmadı.” Asıl amaç beklentiyi yaratıp olursa “Biz demiştik” demek." şeklinde bir çıkış yaptı.

AZİZ YILDIRIM DA DZEKO'NUN İSMİNİ VERDİ

Mevcut başkan Ali Koç'u transfer politikası nedeniyle eleştiren Aziz Yıldırım ise Serdar Dursun transferini eleştirirken Benzema, Dzeko gibi isimlerin alınması gerektiğine dikkat çekmişti. Yıldırım, "Anelka geldi burada yedek kulübesinde oturdu. Git Sergio Ramos'u, Karim Benzema'yı, Edin Dzeko'yu al. Senden Serdar Dursun'u değil bunları bekliyoruz. Para yok diyorsan bırak, parası olan gelir." ifadelerini kullanmıştı.

MARMARİS TATİLİNDE

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'dan Marmaris'e geçen ünlü oyuncunun, tatil yapmak için Türkiye'ye geldiği ortaya çıkmıştı. Tatiline devam eden Dzeko, Samsunspor'da forma giyen Yasin Öztekin'le tatil pozu vermiş, Öztekin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.