Son dakika: Avrupa'nın gözü Türk yıldız adaylarında! Emirhan İlkhan'a Torino, Arda Güler'e Arsenal kancası... | Transfer haberi

Haberin Devamı

Avrupa kulüpleri geleceğin yıldızı olmaya aday gösterilen Türk futbolcuları yakından takibini sürdürürken 2022- 23 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala öne çıkan iki isim var; Emirhan İlkhan ve Arda Güler. İki oyuncu arasında Beşiktaş forması giyen 18 yaşındaki Emirhan için İtalyan ekibi Torino resmen devreye girerken Fenerbahçe’nin kendisinden çok şey beklediği 17 yaşındaki Arda Güler ise Premier Lig ekibi Arsenal’in yakın takibinde.

EMiRHAN iLKHAN

Ayrılık için anlayış bekliyor

Torino Kulübü, Emirhan İlkhan için sözleşmesinde yer alan 4.5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini devreye sokmak için Beşiktaş ile iletişime geçti. Genç futbolcu da “Kulübümle olan sözleşmeme imza atarken, yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş Kulübü’nü ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım” diyerek İtalyan ekibine gitmek istediğinin mesajını verdi.

Haberin Devamı

Çifte rekor kıracak

Emirhan transferin gerçekleşirse iki rekor birden kıracak. Siyah beyazlı futbolcu, 4.5 milyon Euro’ya transfer olursa, Kartal’ın tarihinde en yüksek bedelle sattığı en genç futbolcu olacak. Emirhan bununla beraber, Torino’nun en genç ve en yüksek bedelli transfer ettiği futbolcu olarak kayıtlara geçecek. Daha önce 2012-13 sezonunda 18 yaşındaki Marko Bakic’e 3 milyon Euro ödemişlerdi. Beş yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Emirhan, net olarak 600 bin Euro maaş alacak.

Emirhan’dan iyileştirme teklifine ret

Torino’nun 4.5 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında almaya hazırlandığı Emirhan’ın Beşiktaş’ın iyileştirme teklifini kabul etmediği öğrenildi.

ARDA GÜLER

Arsenal’de 5 adaydan biri

İngiliz Daily Express Gazetesi ise West Ham United’ın Jarrod Bowen için istediği 70 milyon Euro’nun ardından daha ucuz maliyetli bir transfer için hazırlıklara başlayan Arsenal’in 5 kişilik aday listesinde Arda Güler’in de bulunduğunu yazdı. Haberde hücum hattına genç bir oyuncu ile takviye etmek isteyen Londra ekibinin Cody Gakpo, Lucas Paqueta, Maxwel Cornet ve Edon Zhegrova ile birlikte gündeminde yer alan Arda’nın, Arteta tarafından es geçilemeyecek seviyede yetenekli olduğu yazıldı.

Haberin Devamı

Mesut ile benzerlik gösteriyor

Arda Güler’in geçen sezon yan yana oynadığı eski Arsenal’li yıldız futbolcu Mesut Özil ile bazı benzerlikler gösterdiğine dikkat çekilirken “Arda geçen sezon 14 Süper Lig maçından sadece ikisine ilk 11’de başladı, ancak yine de üç gol ve asistle döndü ve genç yaşına rağmen etkisini gösterdi” yorumu yapıldı. Gazete ayrıca 17 yaşındaki yıldız adayı için belirlenen 25 milyon Euro’luk ücretin kumar olabileceğini ancak potansiyelini ortaya koyabilmesi halinde bu ücretin çok ucuz kalacağını vurguladı.

Arda’dan 47 maçta 35 gole katkı

Arda Güler, U19 dahil olmak üzere kariyerinde Fenerbahçe formasıyla çıktığı 47 karşılaşmada 17 gol atıp 18 asist yaparken 35 gole direkt katkı vermeyi başardı.