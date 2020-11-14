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GeriFutbol Son Dakika | Avrupa'nın devleri, Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz için sıraya girdi!
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Haber Giriş: 14.11.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Avrupa'nın devleri, Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz için sıraya girdi!

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Son Dakika | Avrupa'nın devleri, Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz için sıraya girdi!
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Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz için Avrupa devleri transfer yarışında...

Sportif direktör Emre Belözoğlu önümüzdeki hafta içerisinde genç yıldız Ömer Faruk Beyaz'ın babası ve temsilcisiyle bir araya gelecek.

Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve Avrupa kulüplerinin de takibinde olan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini uzatmak istiyor. Sarı lacivertliler Ömer Faruk Beyaz için bir kariyer planlaması yaparken, burada gelişimini sürdürdükten sonra Avrupa'ya gitmesini istiyor.

CHELSEA BAŞTA OLMAK ÜZERE...

Birçok Avrupa kulübü Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna katmak istiyor. Bunların başında Chelsea geliyor. Yönetim, Ömer'in 3 yıl daha kalmasını istiyor. (Sabah)

Son Dakika | Avrupanın devleri, Fenerbahçeden Ömer Faruk Beyaz için sıraya girdi

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