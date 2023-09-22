Son Dakika: Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oynadığı maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Farkı açıyoruz...

Haberin Devamı

Avrupa'da ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, grup maçlarının ilk haftasını yenilgisiz geçmeyi başardı. UEFA ülke puanı sıralamasında 9. basamakta bulunan Türkiye, alınan sonuçlarla birlikte yerini sağlamlaştırdı ve İskoçya ile arasındaki farkı açtı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında ağırladığı Danimarka'nın Nordsjaelland takımını 3-1 yenerken Beşiktaş ise D Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Haberin Devamı

1 TAM PUAN TOPLADIK

Temsilcimizin aldığı sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 tam puan elde ederek 33 bin 850 puana yükseldi ve 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. 8. sıradaki Belçika, haftayı 0.8 puanla tamamlarken 10. sıradaki İskoçya ise sadece 0.4 puan kazanabildi.

İSKOÇYA İLE FARKI AÇIYORUZ, BELÇİKA'YA YAKLAŞIYORUZ

Takımlarımızın 1 tam puan topladığı haftada İskoçya'nın yalnızca 0.4 puan almasının ardından farkı açmayı başardık. Öte yandan 8. sıradaki rakibimiz Belçika'ya ise 0.2 puan daha yaklaştık.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN BU HAFTA ÜLKE PUANINA KATKILARI ŞU ŞEKİLDE:

Fenerbahçe: 0.5

Galatasaray: 0.25

Beşiktaş: 0.25

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 90 bin 303

2- İspanya: 76 bin 864

3- İtalya: 73 bin 141

4- Almanya: 71 bin 195

5- Hollanda: 55 bin 700

6- Fransa: 53 bin 831

7- Portekiz: 48 bin 982

8- Belçika: 39 bin 200

9- TÜRKİYE: 33 BİN 850

10- İskoçya: 32 bin 050

11- Avusturya: 30 bin 400

12- İsviçre: 29 bin 975

13- Sırbistan: 27 bin 375

14: Danimarka: 27 bin 200

15: Norveç: 26 bin 825

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

Haberin Devamı

9. OLMANIN TEK AVANTAJI

Eğer 9. sıradaki yerimiz korursak; 2024-2025 sezonun Süper Lig ikincisi, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'de bir tur az oynayacak ve 2. yerine 3. Eleme Turu'ndan itibaren katılacak.

ELEMELERDE TARİHE GEÇMİŞTİK

Bu sezon ülke puanında adeta destan yazdık. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, elemeleri etabında toplam 24 maça çıkarken, 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldık. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA turnuvalarında en iyi eleme etabı performansına imza atarak tarihe geçti. UEFA sıralamasında 32 bin 850 puana ulaşarak 9. sıraya kadar tırmandık. Sezonu ilk 10 içerisinde bitirmemiz halinde, 2024-25 sezonunda şampiyon olan takımımız Devler Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazanacak.

Haberin Devamı

Ülke puanı nasıl hesaplanıyor?

3 çeşit katsayı hesabı yapılıyor. Bunlar Milli takım katsayıları, ülke katsayıları ve takım katsayıları.

Milli Takım katsayıları: Millî Futbol Takımlarının, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turları ve finalleri kura çekimindeki torba durumunu belirlemekte kullanılıyor.

Ülke katsayıları: Bir üye ülke federasyonundan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısı ve başlayacağı turların belirlenmesinde kullanılıyor.

Takım katsayıları: UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne yerel liglerinden katılma hakkı kazanan kulüplerin eleme turlarına seribaşı olarak girip girmeyeceği ve grup aşamalarında torbaları belirlemekte kullanılıyor.

Haberin Devamı

Elemelerdeki Puanlama Sistemi

Elemelerde takip edilen puanlama oldukça basit bir yapıya sahiptir:

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Elemeler, turnuvaya katılımın ilk aşamalarıdır ve bu aşamada alınan puanlar, gruplara katılım için oldukça önemlidir.

Gruplar ve Sonrasındaki Puanlama

Grup aşaması ve sonrasında ise puanlama şu şekildedir:

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan

Bu aşamada, takımların elde ettiği puanlar sonraki turlara katılım için belirleyici olacaktır. Ancak, penaltı atışlarıyla tur geçmenin herhangi bir puan etkisi yoktur. Bu nedenle, 120 dakika sonucu esas alınır.

Bonus Puanlama Sistemi

Aşağıda yer alan tabloda takım katsayıları için verilen bonus puanlar, ülke katsayısı için de geçerli hale gelmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus, elenme puanları ve Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'ne katılım puanlarının bu bonus puanlarda dikkate alınmamış olmasıdır.

Haberin Devamı

Katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı ortaya çıkar

Ülke takımlarının yukarıda belirtilen kriterlere göre aldığı tüm puanlar toplanır. Ardından bu puanlar, ilgili ülkeden o yıl Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı ortaya çıkar.

Her yıl, bu puanlama sistemi takip edilerek, takımların ve ülkelerin UEFA turnuvalarındaki performansı değerlendirilir.