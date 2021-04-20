Son dakika: Avrupa Süper Ligi'nin Başkanı Florentino Perez, UEFA'ya meydan okudu! "Kuklası değiliz"

Futbolu ayağa kaldırmak istediklerini ve kulüplerin ekonomik olarak zor durumda olduğunu belirten Florentino Perez, "İngiltere, İtalya ve İspanya'nın en büyük kulüpleri yaşadıkları büyük kayıplar nedeniyle zor durumda. Sadece Real Madrid, salgın döneminden beri 400 milyon Euro kaybetti. Bir şeyler yapmak zorundaydık. Tek yol rekabeti arttıran maçlardı. Şampiyonlar Ligi yerine Süper Lig'i inşa ederek çözüm bulmak zorundaydık. TV gelirlerinden başka gelir olmayınca dünyanın en büyük kulüpleri arasındaki maçları insanlara izletme niyetimiz oldu. Böylelikle daha büyük gelirler elde edilebilir. Ben 2000 yılında futbol dünyasına girdim. Futbol içinde bulunduğumuz zamanlara uyum sağlamak zorundadır. 1950'lerde olduğu gibi ilgi kaybolduğu zamanlarda değişim gerekiyor. O zamanlar UEFA ve FIFA yine değişime karşıydı ama futbol böyle değişti. Biz şu anda 15 takımız. Aramıza katılacak 5 takım daha olacak. 5 takım her sezon bu ligde değişmeli olarak oynayacak. Bu lig kendi içinde kapalı bir lig olmayacak. Ben yeni Şampiyonlar Ligi formatından hiç bir şey anlamadım. Bundan para çıkaramayız. Biz önümüzdeki 20 yılı kurtarmak için bir şeyler yapmalıyız. Durumumuz trajik seviyelerde. Bizi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden men edemezler. Yerel liglerden bizleri men edemezler. Futbolcuların milli takımlara alınmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Bunları net şekilde söylüyorum. UEFA, 2024 için Şampiyonlar Ligi'nde değişikliğe gitmeyi kararlaştırdı. 2024'e kadar biz ölürüz. Ekonomik olarak çıkmazdayız. Gelirler azaldı, gençler futbolla ilgilenmiyor. Futbolu ayağa kaldırmak için bunu yapmak zorundaydık. UEFA'nın kuklası değiliz." diye konuştu.

"PSG VE ALMAN KULÜPLERİNİ DAVET ETMEDİK"

PSG ve Alman kulüplerini Süper Lig'e davet etmediklerini belirten Perez, "PSG'yi ve Alman kulüplerini, Süper Lig'e davet etmedik. Yerel liglerin biteceğini söylüyorlar. Böyle bir şey olamaz. Real Madrid olarak Valencia deplasmanına as kadroyla gitmeyecek miyiz? Bu olabilir mi? EuroLeague'de böyle bir şey oluyor mu? UEFA Başkanı Ceferin, Juventus Başkanı Agnelli'ye hakaret ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle saldırgan bir UEFA başkanı istemiyoruz, başkan değişmeli." dedi.

"BARCELONA'YI İKNADA ZORLANMADIM"

Süper Lig'in ekonomik olarak zor durumda olan dev kulüplere katkıda bulunacağını söyleyen Perez, "Süper Lig zenginlerin oynadığı bir lig değil. Futbolu kurtarmak için büyük, mütevazı ve güçlü dayanışma rekabeti olan bir lig. Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsanız, UEFA'dan 120-130 milyon Euro alıyorsunuz, ancak Süper Lig'de çok daha fazla kazanacağız. Süper Lig, Barcelona'ya da ekonomik olarak yardımcı olacak. Laporta'yı ikna etmekte bu yüzden pek zorlanmadım." diye konuştu.

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