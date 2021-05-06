Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlara men cezası yolda! UEFA...

Spor Arena Dış Haber - Avrupa Süper Ligi, 18 Nisan gecesi resmen başlayıp, 20 Nisan akşamı çatırdayıp 21 Nisan günü de resmen rafa kaldırılmıştı. Böyle bir deneme ilerleyen yıllarda ne yeniden yapılır mı bilmiyoruz. Real Madrid, Barcelona ve Juventus projenin devamlılığını isterken diğer kulüpler(özellikle İngiliz kulüpler) hem taraftardan hem de ülke hükümetlerinden gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

ESPN DUYURDU: UEFA YAPTIRIMLARINI HAZIRLIYOR

Avrupa Süper Ligi fırtınasının üzerinden iki hafta geçtikten sonra UEFA'nın bu oluşuma katılan 12 kulüple ilgili yaptırım görüşmeleri yaptığı belirtildi.

ESPN'in haberine göre UEFA, Avrupa Süper Ligi veya buna benzer farklı bir girişimin tekrarlanmasının önüne geçmek için sert yaptırımlar uygulayacak.

AYRILANLARA DAHA HAFİF CEZALAR VERİLECEK

UEFA'nın, Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılan kulüpler olan Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham ve Inter ile görüşmelerini sürdürdüğü ve söz konusu kulüplere daha hafif cezalar vereceği ifade edildi.

REAL MADRID, BARCELONA, JUVENTUS'A MEN CEZASI GELEBİLİR! MILAN DA RİSKLİ

Diğer 8 kulüp, yaptıkları resmi açıklamalarla Avrupa Süper Ligi'nden ayrılma kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Juventus ve Milan ise ayrılma kelimesini kullanmadan, gelen tepkileri anlayışlı karşıladıklarını belirten açıklamalar yapmıştı. Real Madrid ve Barcelona ise ikinci bir açıklama yapmadı.

UEFA'nın Real Madrid, Juventus ve Barcelona'ya ağır bir yaptırım hazırlığında olduğu, bu cezanın iki yıl Avrupa kupalarından men cezasına kadat gidebileceği ESPN'in haberinde yer aldı. Milan'ın ise daha hafif bir yaptırımla kurtulabileceği kaydedildi.

CEFERIN: İNGİLİZ KULÜPLERLE DİĞERLERİNİ AYRI TUTUYORUM

UEFA Başkanı Ceferin, verdiği bir röportajda Avrupa Süper Ligini kuran 12 kulübü üç kategoriye ayırabileceğini. İlk grubun, ligi ilk terk eden 6 İngiliz kulüp olduğunu, ardından Atletico Madrid, Milan ve Inter'in geldiğini ve son olarak Real Madrid, Juventus ve Barcelona'yı gruplandırdığını söylemişti. Ceferin, bu üç grup arasında büyük farklar olduğunu, sonuçların da aksiyonlara göre olacağının altını çizmişti.

SÖZLEŞME ORTAYA ÇIKMIŞTI, KULÜPLERİN BAŞI DERTTE

Alman Der Spiegel'in daha yayınladığı belgelere göre; Avrupa Süper Ligi'nde 23 yıl süreyle oynama taahhüdü veren vermelerine rağmen turnuvadan 48 saat içinde ayrılan kulüpler, organizasyon yönetimine 150 milyon euro tazminat ödemek zorunda.

167 sayfalık sözleşmenin 33. maddesine göre ABD bankası JPMorgan Chase'den 3,5 milyar euroluk bir başlangıç ​​kredisi almak için 23 yıllık bir taahhüt verilmesi gerektiği ifade edilen haberde, bu nedenle girişimden ayrılmak isteyen takımların "önemli ve telafisi mümkün olmayan ekonomik, itibar ve örgütsel hasara" neden olacağına işaret edildi.

FLORENTINO PEREZ: KİMSE ÇIKMAK İÇİN GEREKEN TAZMİNATI ÖDEMEDİ

Öte yandan Real Madrid ve Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda söz konusu tazminat detayını ilk kez gündeme getirmiş ve kulüplerin projeden öylece ayrılamayacaklarını ifade etmişti.

Florentino Perez, "Süper Lig'in öldüğünü düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Ben ne UEFA'dan ne de FIFA'dan korkarım. Öyle 'çıkıyorum' diyerek Süper Lig'den kimse çıkamaz. Kimse Süper Lig'den ayrılık için gereken tazminatı ödemedi çünkü henüz kimse ayrılmadı. Ayrılırlarsa cezasını çekerler." demişti.

İKİ KULÜP DAHA AYRILIRSA AVRUPA SÜPER LİGİ DAĞILIR

Öte yandan ESPN'in edindiği bilgiye göre Avrupa Süper Ligi'nden ayrılan 8 kulübe en az bir kulüp daha dahil olursa proje kendiliğinden iptal olacak ve kulüpler hiçbir yükümlülük altına girmeyecek.

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