Son Dakika: Avrupa Süper Ligi'nde masadan eksiliyor dostlar! Arka arkaya resmi açıklamalar...

Spor Arena - Futbol tarihinde görülmemiş bir kriz yaratan Avrupa Süper Ligi'nin ömrü kısa sürdü. Sansasyon yaratan organizasyon, başta taraftarlar olmak üzere futbolun önemli paydaşlarından gelen tepkilerin ardından iptal edildi.

İlk olarak 6 kurucu Premier Lig ekibinin dün gece Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacağını açıklamasının ardından domino etkisi oluştu ve önce La Liga temsilcisi Atletico Madrid sonra Serie A devleri Inter, Milan, Juventus geri adım attı.

LIVERPOOL ÖZÜR DİLEDİ

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un sahibi John W. Henry, takımının Avrupa Süper Ligi’ne katılmasının ardından yaşanan "gereksiz" olumsuzluktan kendini sorumlu tutarak taraftarlardan ve takımından özür diledi.

Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasına ilişkin kararın alındığı günden bu yana sebep olduğu aksaklıklar nedeniyle taraftarlardan özür dileyen Henry, "Taraftarlarımızı onurlandırmak için, Jurgen Kloop, Billy, futbolcular ve takımın başarısı için çalışan herkesten özür diliyorum. Onların yaşanan aksaklıkta sorumluluğu bulunmuyor. En çok dağılan ve haksızlığa uğrayanlar da onlardı." ifadelerini kullandı.

MANCHESTER UNITED'DA ÜST DÜZEY İSTİFA

Chelsea ve Manchester City'nin iki gün önce kurulan "Avrupa Süper Ligi" oluşumundan çıkacağı haberlerinin ardından projeye destek veren kulüplerden Manchester United'ın yöneticilerinden birinin ayrılık haberi geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2005'ten beri Manchester United bünyesinde çalışan 49 yaşındaki Woodward'ın, 2012'den bu yana sürdürdüğü görevi yıl sonunda bırakacağı belirtildi.

CHELSEA DE RESMEN DUYURDU

Chelsea'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu projeye devam etmemizin kulübün, taraftarların ve futbol topluluğunun yararına olmayacağına karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

CEFERIN'DEN MANCHESTER CITY'YE TEBRİK

Chelsea ve Manchester City'nin iki gün önce kurulan "Avrupa Süper Ligi" oluşumundan çıkmasının ardından projeye destek veren kulüplerden Manchester United'ın yöneticilerinden birinin ayrılık haberi geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2005'ten beri Manchester United bünyesinde çalışan 49 yaşındaki Woodward'ın, 2012'den bu yana sürdürdüğü görevi yıl sonunda bırakacağı belirtildi.

MILAN'DAN YENİ ORGANİZASYONA AÇIK KAPI

Milan Kulübü, Avrupa Süper Lig'den çekildiğini ancak sürdürülebilir bir model için çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

JUVENTUS: PROJENİN BAŞARI İHTİMALİ KALMAMIŞTIR

Juventus'tan yapılan resmi açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'nin spor, ticari ve yasal sağlamlığından emin olmamıza rağmen, bu projenin tasarlandığı şekilde başlama ihtimali kalmamıştır." denildi.

Böylece Avrupa Süper Ligi Başkan Yardımcısı Andrea Agnelli'nin başkanı olduğu Juventus da geri adım atmış oldu ve projede yalnızca Real Madrid ile Barcelona kaldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüplerin vazgeçmesinin ardından resmi bir açıklama yapan Avrupa Süper Ligi yönetimi, "İngiliz kulüpleri baskılar nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Projeyi yeniden şekillendirmek için adımlarımızı gözden geçiriyoruz. Yeni bir organizasyon öneriyoruz çünkü var olan artık işe yaramıyor." ifadelerini kullandı.

AGNELLI SONUNDA PES ETTİ

Avrupa Süper Ligi kurucu arasında yer alan Juventus'ta Başkan Andrea Agnelli, 6 Premier Lig kulübünün organizasyondan çekilmesinin ardından projenin hayata geçemeyeceğini açıkladı.

AVRUPA SÜPER LİGİ'NDEN ÇEKİLEN TAKIMLAR

Manchester United

Manchester City

Liverpool

Chelsea

Arsenal

Tottenham

Atletico Madrid

Inter

Milan

Juventus

AVRUPA SÜPER LİGİ'NDE KALAN TAKIMLAR



Real Madrid

Barcelona

AVRUPA SÜPER LİGİ YÖNETİM KURULUNDA KİMLER VAR?



Başkan: Florentino Perez

Başkan Yardımcısı: Andrea Agnelli

Başkan Yardımcısı: Joel Glazer

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