Son Dakika: Avrupa Süper Ligi'nde büyük deprem! İstifası resmen açıklandı

12 takımla kurulan Avrupa Süper Ligi, dünya gündemine bomba gibi düşerken futbol dünyasından çoğu kişinin tepkisini almıştı. Teknik direktörler, futbolcular ve özellikle taraftarların sert tepki gösterdiği Avrupa Süper Ligi, kurulduktan iki gün sonra çatırdamaya başladı.

İngiliz basınının haberine göre kurucu 12 takım olan Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, Inter, Milan, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham ve Chelsea, acil olarak toplanma kararı aldı.

TAKIMI SATMA KARARI ALDI!

Manchester United, kulübün yardımcı başkanlık görevini yapan Ed Woodward'un görevinden ayrılacağını resmen açıkladı. Juventus'ta ise başkan Agnelli'nin istifasını sunacağı iddia ediliyor.



Daily Mail'in haberine göre ise Manchester United'ın sahibi olan Glazer ailesi, Avrupa Süper Lig projesinin çatırdaması üzerine kulübü satmaya karar verdi.

FLORENTINO PEREZ'E 'İSTİFA ET' BASKISI

Avrupa Süper Lig'inin başkanı olan Florentino Perez'e ise istifası için büyük bir baskı var. Independent'in haberinde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e 'istifa et' çağrıları çok ciddi bir şekilde geliyor.

12 takım arasında yapılacak toplantının ardından resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.

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