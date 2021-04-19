Son Dakika: Avrupa Süper Ligi kararı sonrası Şampiyonlar Ligi oynanacak mı?

Spor Arena Dış Haber - İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenleyeceğini resmen açıklamasıyla birlikte futbolda dengeler bir anda değişti.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyurulurken Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin akıbeti de merak konusu oldu.

Gelecek sezon Avrupa Süper Ligi'nde maçlar oynanmaya başlarsa, Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüplerin tamamı 2021/2022 sezonu itibariyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI"

Gazeteci Nico Schira, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin geçici olarak askıya alındığını ifade ederken UEFA'nın Avrupa Süper Ligi'ne katılacak takımlara karşı sert cezalar vermeye hazırlandığını ve bu konuyla ilgili avukatların da bir araya geleceğini belirtti.

UEFA, FIFA, Premier Lig ve Serie A yönetimleri; Avrupa Süper Lig'i kuran 12 kulübü Şampiyonlar Ligi'nden, UEFA Avrupa Ligi'nden ve yerel liglerden men etme kararını görüşecek.

Avrupa Süper Ligi oluşumunda Alman ve Fransız kulüpler yer almıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson Süper Lig projesine karşı çıkarak UEFA'nın konumunu desteklediğini duyurmuştu.

AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KAÇ TAKIM KATILACAK?

Turnuvanın detaylarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi.

TURNUVANIN FORMATI NASIL OLACAK?

Ağustos'ta başlayacak turnuvada takımların 10'arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.

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