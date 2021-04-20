Son dakika: Avrupa Süper Ligi 2 günde dağıldı! Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Tottenham resmen ayrıldı...

Spor Arena Dış Haber - Avrupa'nın önde gelen 12 büyük kulübü tarafından kurulan ve dünya futbolundaki dengeleri alt üst eden Avrupa Süper Ligi çok kısa bir sürede askıya alındı.

Kurulalı henüz 2 gün olmasına karşın dünya futbolunun birçok kesimin tepkisini çeken organizasyonun 12 kurucusundan birçoğu çekilme kararı aldı.

6 İNGİLİZ EKİBİ DE AYRILDI

Organizasyonun kurucularından olan Manchester City, ilk ayrılık kararını açıklarken İngiliz kulüplerinin tamammı çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

City'den yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmak için gerekli resmi işlemlerin başlatıldığı kaydedilirken Liverpool, M. United, Arsenal, Tottenham ve son olarak Chelsea çekilme kararı aldıklarını resmen duyurdu.

"HATA YAPTIK, ÖZÜR DİLERİZ"

Pişmanlık duyduklarını belirten Tottenham Başkanı Daniel Levy, "Avrupa Süper Ligi projesi sonrasındaki mutsuzluk ve endişe nedeniyle pişmanlık yaşıyoruz. Kulübümüz için önemli olduğunu düşünmüştük." sözleriyle ayrılık kararını duyurdu.

Arsenal'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Sizleri ve daha geniş futbol topluluğunu dinlememizin bir sonucu olarak Avrupa Süper Ligi'nden çekiliyoruz. Hata yaptık ve bunun için özür dileriz." ifadesi kullanıldı.

Tottenham'dan yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için resmi sürecin başlatıldığı kaydedildi.

Liverpool'un resmi sitesinden çekilmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'ne katılımımızın sona erdiğini teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin de kurucuları arasında yer aldığı Avrupa Süper Ligi projesinden çekileceği iddia edildi.

The Athletic'te yer alan habere göre, İtalya Serie A devi Milan da Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldı.

CHELSEA'DE FUTBOLCULAR HUZURSUZ

Chelsea'de kulüp başkanı Bruce Buck, Brighton maçından bir gün önce teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek Avrupa Süper Ligi'yle ilgili son durumu görüşmüştü. Futbolcular ve teknik ekibin alınan bu karardan memnun olmadığı ve futbolcuların milli takımlarına alınmama konusunda büyük huzursuzluk yaşadıkları kaydedildi.

Chelsea taraftarı da Brigton maçı öncesi Stamford Bridge'e giden takım otobüsünün önünü keserek kulübü protesto etti. Taraftarlar, kulübün organizasyondan ayrılma kararında büyük katkılarının olduğunu söyleyerek "Futbolu kurtardık" tezahüratları yaptılar.

BARCELONA'DAN GERİ ADIM!

Barcelona'da ise kulübün çiçeği burnunda başkanı Joan Laporta yaptığı açıklamada, "Barcelona, genel kurul üyelerinin onayı olmadan Avrupa Süper Ligi'ne girmeyecek. Kulüp onların, karar onların." diyerek organizasyondan ayrılabileceklerinin güçlü bir sinyalini vermiş oldu.

Atletico Madrid'de de hem taraftarların hem de kulüp üyelerinin tepkisi nedeniyle geri adım atacağı belirtildi.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...