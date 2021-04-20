Son dakika: Avrupa Süper Ligi 2 günde dağılıyor! Chelsea, Manchester City, Barcelona ve Atletico Madrid organizasyondan ayrılıyor

Spor Arena Dış Haber - Avrupa'nın önde gelen 12 büyük kulübü tarafından kurulan ve dünya futbolundaki dengeleri alt üst eden Avrupa Süper Ligi'nde çok büyük bir kriz yaşanıyor.

Kurulalı henüz 2 gün olmasına karşın dünya futbolunun birçok kesimin tepkisini çeken organizasyonun 12 kurucusundan 4'ünün çekilme kararı aldığı iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; organizasyonun kurucularından olan Chelsea'nin organizasyondan çekilme kararı aldığı ve evraklarını hazırlayarak ayrılığı resmileştireceği öne sürüldü. Chelsea'yle beraber bir başka İngiliz ekibi Manchester City ile İspanyol devleri Barcelona Atletico Madrid'in de organizasyondan ayrılacağı ifade edildi.

CHELSEA'DE FUTBOLCULAR HUZURSUZ

Chelsea'de kulüp başkanı Bruce Buck, Brighton maçından bir gün önce teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek Avrupa Süper Ligi'yle ilgili son durumu görüşmüştü. Futbolcular ve teknik ekibin alınan bu karardan memnun olmadığı ve futbolcuların milli takımlarına alınmama konusunda büyük huzursuzluk yaşadıkları kaydedildi.

Chelsea taraftarı da Brigton maçı öncesi Stamford Bridge'e giden takım otobüsünün önünü keserek kulübü protesto etti. Taraftarlar, kulübün organizasyondan ayrılma kararında büyük katkılarının olduğunu söyleyerek "Futbolu kurtardık" tezahüratları yaptılar.

BARCELONA'DAN GERİ ADIM!

Barcelona'da ise kulübün çiçeği burnunda başkanı Joan Laporta yaptığı açıklamada, "Barcelona, genel kurul üyelerinin onayı olmadan Avrupa Süper Ligi'ne girmeyecek. Kulüp onların, karar onların." diyerek organizasyondan ayrılabileceklerinin güçlü bir sinyalini vermiş oldu.

Atletico Madrid'de de hem taraftarların hem de kulüp üyelerinin tepkisi nedeniyle geri adım atacağı belirtildi.

12 KULÜP TOPLANIYOR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Avrupa Süper Ligi'ni kuran 12 kulübün yetkilileri, ayrılık kararlarını görüşmek ve organizasyonu tamamen feshetmek için bu gece toplanma kararı aldı.

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