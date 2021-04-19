Son dakika: Avrupa Süper Ligi 12 takımla resmen kuruldu! Kurucu takımlar 3,5 milyar Euro'yu bölüşecek

Avrupa'nın dev kulüpleri Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı.

Real Madrid Başkanı ve Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı Florentino Perez, "Futbola her seviyede yardımcı olacağız ve onu hak ettiği yere götüreceğiz. Futbolun dünyada 4 milyardan fazla taraftarı var ve dünyadaki tek küresel spor. Büyük kulüpler olarak bizim sorumluluğumuz onların isteklerine cevap vermektir." ifadelerini kullandı.

TURNUVA AĞUSTOSTA BAŞLAYACAK

Turnuvanın detaylarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi.

Ağustosta başlayacak turnuvada takımların 10'arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.

AVRUPA SÜPER LiGi’NiN KURUCULARI 3,5 MiLYAR EURO’YU BÖLÜŞECEK

Kurucu kulüplerin, birkaç yıldır Avrupa'daki müsabakaların kalitesini ve yoğunluğunu iyileştirme, en iyi kulüplere ve oyuncularına düzenli olarak rekabet etmelerini sağlayacak bir format oluşturma hedefinde olduğu aktarıldı. Ayrıca kurucu kulüplere toplam 3,5 milyar avro ödeneceği ifade edildi.

ALMANLAR VE FRANSIZLAR YOK

Avrupa Süper Ligi’ne, Almanya’dan Bayern Münih, Dortmund, Fransa’dan PSG de davet edildi ancak üçü de çağrıyı reddetti. Bayern ve Dortmund, diğer kulüpler zarar göreceği için yeni oluşuma katılmayı reddederken, PSG’nin sahibi Nasser Al-Khelaifi, Şampiyonlar Ligi’nin yayıncı kuruluşu beIN Sports’un da sahibi olduğu için olumsuz yanıt verdi.

FIFA'DAN AVRUPA SÜPER LİGİ AÇIKLAMASI

FIFA'dan gece yarısı yapılan açıklamada, "Uluslararası takvime ve değerlere karşı olan Avrupa'da kopuk ve kapalı bir lig düşüncesine karşıyız. FIFA, her zaman dünya futbolunda birliktelikten yanadır." denildi.

UEFA VE FIFA KULÜPLERE REST ÇEKTİ

Avrupa Süper Ligi'ne İngiltere'den Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool ve Tottenham; İtalya'dan Inter, Milan ve Juventus; İspanya'dan da Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid katılırken UEFA, bu 12 takımı 2023/24 sezonundan itibaren tüm organizasyonlarından men edecek.

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne karşı resmi sitesinden bir açıklama yayınladı ve organizasyonun oluşturulması halinde takımların hem liglerinde hem Avrupa'da hem de dünyada hiçbir resmi maça çıkamayacağını, ayrıca futbolcuların da milli takımlarında oynayamayacağını duyurdu.

UEFA'nın yaptığı açıklama şöyle;

UEFA; Premier Lig, La Liga ve Serie A'dan bazı takımların Avrupa Süper Ligi'ni kuracağını öğrenmiş bulunmakta. Eğer bu gerçekleşirse, organizasyonu durdurmak için Serie A, Premier Lig ve La Liga yönetimiyle birlikte, tüm UEFA dernekleri ve FIFA'yla ortak hareket edeceğiz. Bu alaycı proje, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde birkaç kulübün çıkarına dayanmaktan öteye gitmiyor.

Ligin kurulmasını önlemek için hem hukuki hem de sportif olarak alacağımız tüm önlemleri değerlendireceğiz. Futbol, tereddütsüz maçlara ve sportif liyakate dayanır.

Daha önce FIFA ve 6 kıtanın federasyonuyla ortak olarak duyurduğumuz karara göre; Avrupa Süper Ligi kurulması halinde, organizasyonda yer alan takımlar yerel ligleriyle beraber, Avrupa ve dünyada hiçbir resmi müsabakada yer alamayacak ve futbolcuları milli takım forması giyemeyecek.

Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddeden Almanya ve Fransa kulüplerine teşekkür ediyoruz. Tüm futbolseverleri, taraftarları ve politikacıları, böyle bir projeye karşı bizimle mücadele etmeye davet ediyoruz.

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