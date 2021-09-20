Son Dakika: Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na coşkulu karşılama! Yeni hedefi açıkladılar...

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İspanya'yı finalde 6-0 gibi farklı bir skorla yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Takımı Türkiye'ye geldi.

Büyük bir coşkuyla İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan milli futbolcuların karşılanmasına bando da eşlik etti.

Havalimanında açıklamalarda bulunan teknik direktör Osman Çakmak, "Biz Avrupa Fatihi olduk. Bu çocuklar çok büyük bir zafer kazandılar. İnandılar ve başardılar" ifadelerini kullandı.

Futbolcular da yeni hedefin dünya şampiyonası olduğunu belirterek, "Dünden beri uyumadık. Çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Devlet büyüklerimiz de bizi hiç yalnız bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Spor Bakanımız arayarak desteklerini gösterdiler. Artık bundan sonraki hedefimiz Dünya Kupası. İnşallah onu da Türkiye'ye getireceğiz" ifadelerini kullandılar.