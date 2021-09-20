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Son Dakika: Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na coşkulu karşılama! Yeni hedefi açıkladılar...

#Ampute Milli Futbol Takımı#Avrupa Şampiyonası#Şampiyon
Son Dakika: Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımına coşkulu karşılama Yeni hedefi açıkladılar...

Son dakika haberi... Üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olarak tarihi bir başarı yakalayan Ampute Milli Futbol Takımı'na İstanbul'da coşkulu bir karşılaşama yapıldı.

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İspanya'yı finalde 6-0 gibi farklı bir skorla yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Takımı Türkiye'ye geldi.

Büyük bir coşkuyla İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan milli futbolcuların karşılanmasına bando da eşlik etti.

Son Dakika Haberi... Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu İspanya karşısında 6 gol...

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Havalimanında açıklamalarda bulunan teknik direktör Osman Çakmak, "Biz Avrupa Fatihi olduk. Bu çocuklar çok büyük bir zafer kazandılar. İnandılar ve başardılar" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımına coşkulu karşılama Yeni hedefi açıkladılar...

Futbolcular da yeni hedefin dünya şampiyonası olduğunu belirterek, "Dünden beri uyumadık. Çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Devlet büyüklerimiz de bizi hiç yalnız bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Spor Bakanımız arayarak desteklerini gösterdiler. Artık bundan sonraki hedefimiz Dünya Kupası. İnşallah onu da Türkiye'ye getireceğiz" ifadelerini kullandılar.

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#Ampute Milli Futbol Takımı#Avrupa Şampiyonası#Şampiyon