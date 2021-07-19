Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi kurası saat kaçta? Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor’un rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray-PSV eşleşmesinin eleyen ve elenen tarafın bir sonraki turda eşleşeceği rakibi bugün 13.00’te çekilecek kurayla belli olacak.

Aslan tur atlarsa Monaco, Shakhtar Donetsk, Benfica veya Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Temsilcimizin elenmesi ve UEFA Avrupa Ligi’ne gitmesi durumunda 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri ise Jablonec, Anorthosis ve St Johnstone. Galatasaray çarşamba günü deplasmanda PSV ile ilk maçını oynayacak. Rövanş 28 Temmuz’da İstanbul Başakşehir Stadı’nda oynanacak.

Ayrıca saat 15.00’te Konferans Ligi’nde Trabzonspor ve turu atlaması halinde Sivasspor’un olası rakipleri de belli olacak. Seri başı olmayan iki ekibimizi Steaua Bükreş, Rosenborg, Maribor, Apollon Limassol, Karabağ, Astana, Anderlecht gibi muhtemel rakipler bekliyor. Üçüncü eleme turu 5-12 Ağustos’ta oynanacak.

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