Son dakika: Avrupa futbolunu sarsan iki ayrılık! Önce Conte sonra Zidane...

Spor Arena Dış Haber - Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane'ın kulüpteki görevinden ayrıldığı belirtildi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun duyurduğu gelişmede Fransız teknik adamın kulüpten kesin olarak ayrılma kararı aldığı ifade edildi.

Real Madrid kanadından konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken kısa sürede ayrılığın duyurulması bekleniyor.

CONTE REAL MADRID'E, ZIDANE JUVENTUS'A

Yaşanan bu iki ayrılık sonrası Antonio Conte'nin Real Madrid'in başına geçeceği, Zidane'ın ise Juventus'a gideceği belirtildi. Juventus'ta Pirlo'nun ayrılacağı henüz açıklanmadı ancak Siyah-beyazlı takımın başına Allegri'nin de geçebileceği konuşuluyor.

CONTE 7 MİLYON EURO TAZMİNAT ALACAK

Inter ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve kulüple karşılıklı anlaşarak yolunu ayıran 51 yaşındaki İtalyan teknik adam 7 milyon euro'luk tazminat aldı.