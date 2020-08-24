Son Dakika | Avrupa bu transferi konuşuyor! Kai Havertz, 100 milyon euroya Chelsea'de...

Spor Arena Dış Haber | Transfer döneminin bu sezon rekoru Kai Havertz ile kırılıyor. Chelsea, Bayer Leverkusen'in 21 yaşındaki Alman futbolcusu Kai Havertz için kasasından 100 milyon euro çıkarmayı kabul etti.

Chelsea'nin Kai için Leverkusen'e 80 milyon euro peşin, 10 milyon euro taksit, 10 milyon euro da bonuslar ile birlikte toplam 100 milyon euro bonservis ücreti vereceği belirtildi.

Londra ekibi, Alman futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin kısa bir süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

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