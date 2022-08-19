Son Dakika: Austria Wien sonrası Fenerbahçe'de bir isim mest etti, bir isim sınıfta kaldı! "Buldozer gibi, endişe verici, akıl almaz..."

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya temsilcisi Austria Wien'i 2-0 mağlup etti. Viola Park’ta oynanan karşılaşmada Sarı-lacivertlilerin gollerini 8'inci dakikada Joshua King ile 89'uncu dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Mücadelenin 8. dakikasında hızlı gelişen atakta Diego Rossi'nin savunma arkası pasına hareketlenen Joshua King, ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli oyuncunun, uzak direğe yerden plasesinde top ağlarla buluştu: 0-1.

Viyana'da 89. dakikada ceza sahası içinde rakibin uzaklaştıramadığı topla buluşan DiegoRossi'nin şutunda top savunmaya çarparak altı pas önünde Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun, karşı karşıya şutunda top filelerle buluştu: 0-2.

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FENERBAHÇE AVANTAJI KAPTI

Öte yandan ev sahibi takım, 84. dakikada Galvao'nun gördüğü kırmızı kartla karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Sarı lacivertli ekip bu skorla birlikte, 25 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajı kaptı.

JOSHUA KING FORMDA

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King, performansıyla dikkati çekti. Sarı-lacivertli takıma katılmasının ardından ilk maçlarında bekleneni veremeyen tecrübeli hücumcu, son 2 maçta skora yaptığı katkıyla ön plana çıktı. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin son oynadığı karşılaşmada gol ve gol pası yapan 30 yaşındaki oyuncu, Austria Wien karşısında da 8. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

AVRUPA LİGİ'NDE 100. GOL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 100. golünü Austria Wien'e karşı kaydetti. Karşılaşma öncesinde söz konusu ligde 72 maça çıkan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 99 kez havalandırmıştı. Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 100. golü, yeni transferi Joshua King'den geldi.

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ALIOSKI TAM NOT ALDI

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Ezgjan Alioski, formayı ilk kez Austria Wien deplasmanında giydi. Jesus’un 11’de şans verdiği Kuzey Makedonyalı futbolcu, 79 dakika sahada kalırken, izleyenlerden olumlu not aldı.

GOLDEN ÖNCE 40 PAS

Austria Wien deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe, Viyana'da attığı ikinci golden önce yaptığı pas trafiğiyle dikkat çekti. Sarı lacivertli takımda Serdar Dursun’un skoru belirleyen golü, 120 saniye ve 40 pasın ardından geldi.

ÇİFTE SAKATLIK ŞOKU

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında oynanan Austria Wien-Fenerbahçe maçında iki sakatlık yaşandı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Austria Wien'in ağları havalandıran Joshua King, 57. dakikasında arka adalesinde yaşadığı problem sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerine Lincoln Henrique dahil oldu. Sarı-lacivertlilerin stoperi Mauricio Lemos ise 75. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıktı.

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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, mücadele sonrası Joshua King ve sakatlığı ile ilgili konuştu. Portekizli teknik adam, "King'in özel yetenekleri var, hızlı bir oyuncu. Bir önceki maç sebebiyle toparlayamamış olabilir. 11'de değişiklikler yapsak da herkesi değiştirmek mümkün değil. Bir kas ağrısı olduğu için tedbiren oyundan aldım. Şu anda Pazartesi günü sahada olacak mı bilmiyorum." dedi.

TRİBÜNDEN DAVUL TOKMAĞI ATILDI

Mücadelenin 43. dakikasında ise beklenmedik bir olay medyada geldi. Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, 43. dakikada aut kullanmak için topu almak istediği sırada tribünden atılan yabancı madde ile yerde kaldı. Milli kaleciye davul tokmağının isabet ettiğini anlaşılırken oyun durduruldu. Bir süre sakatlık yaşayan Altay Bayındır, sağlık görevlilerin müdahalesinin ardından yerden kalktı ve oyuna devam etti.

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Yaşananlarla ilgili yorum yapan Altay Bayındır, "Üzücü bir görüntü, yüzüme gelse gözüm problem yaşayacak. Fenerbahçe olarak, taraftarlarımızla birlikte burada yapılanları gördük. İçeride nasıl davranılması gerektiğini gösterir vaziyette olmamız lazım. Misafir nasıl ağırlanır göstermeliyiz." dedi. Milli kaleci sözlerini, "Allah korusun gözüme gelse belki göremeyeceğim. Üzücü bir durum." ifadeleriyle tamamladı.

UĞUR MELEKE: JESUS RİSK ALDI AMA SONUÇ GAYET İYİ

Hürriyet Gazetesi spor yazarı Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup ederek tur kapısını araladığı mücadeleyi değerlendirdi. Meleke, bir ismi öve öve bitiremezken bir diğer ismin ise oynadığı futbolu endişe verici olarak nitelendirdi.

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UĞUR MELEKE'NİN YAZISI

Jesus ilk kez ana plan olarak klasik 4-1-3- 2’nin dışına çıktı. Takımını 3’lü savunma ve 3’lü hücumla sahaya çıkardı. Bunun iki nedeni olabilir: Zayıf bir ihtimalle, rakibinin de üçlü savunma ve Tabakovic’siz üçlü hücum tercihi olduğu bilgisini alınca vermiş olabilir bu kararı. Ama daha güçlü olan ihtimal, Ağustos’ta sekiz maç oynayan takımını döndürmek, yeni oyuncular kazanmak. Ve farklı dizilişleri oynama kabiliyetine kavuşmak.

DAHA BÜYÜK RİSKİ SEÇTİ

Elbette, santra itibariyle 3-4-3’ün riskli bir tercih olduğunu kabul edelim. Eğer Avusturya’dan kötü bir sonuçla dönülseydi de büyük ihtimalle tüm spor kamuoyu Jesus’u aldığı bu risk nedeniyle eleştirecektik. Zira Kasımpaşa maçında yakalanan ana plan başarılıydı, o 11’e iki-üç rötuş yaparak pekala daha az risk alabilirdi Viyana’da. Ancak Jesus daha büyük riski almayı tercih etti. Alioski, Lemos, İsmail gibi sürpriz oyuncularla kurduğu 3-4-3’ü denedi Avusturya’da.

KING BULDOZER GİBİYDİ

Elbette takım kaliteleri arasındaki uçurumu da dikkate alıyorum, ancak Fenerbahçe’nin taktiksel olarak 3-4-3 konusunda da sınıfı geçtiğini söyleyebilirim. Austria Wien mütevazı bir kadroyla mücadele ediyor. Geçen sezon takımın yarısını kaybettiler, üstelik puan ve para cezası da aldılar. Dün ilk 11’de 20 yaş altı 4 oyuncuyla çıktılar sahaya. Ama dinamikler. Coşkulular. İştahlı bir top oynadılar. Fenerbahçe’yse genç ve enerjik rakibine karşı olgun bir tavır ortaya koydu. Orta sahada İsmail ve Crespo’nun kazandığı toplarla Rossi ve King’in koşu yollarını beslediler ana plan olarak. 60 dakika sahada kalabilen King buldozer gibiydi. Kasımpaşa maçında bıraktığı yerden devam etti öldürücü sprintlerine

LEMOS ENDİŞE VERİYOR

King, Rossi, İsmail ve Crespo gibi iyilerin yanına Alioski’yi de yazabiliriz. Fiziksel durumu iyi. Savunma üçlüsündeyse özellikle Lemos endişe veren bir futbol oynadı. 48’de taca bırakabilecekken rakibine hediye ettiği top akıl almaz bir hataydı mesela. Jesus’un Lemos konusunda çok ısrar edeceğini sanmıyorum doğrusu.