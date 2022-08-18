Son Dakika: Austria Wien-Fenerbahçe maçında Altay Bayındır'a davul tokmağı atıldı! Sakatlık yaşadı

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Austria Wien ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında ilginç anlar yaşandı.

TÜRK TARAFTARLAR TRİBÜNDE

Fenerbahçeli taraftarlar, Viyana'da oynanan mücadelede takımlarını desteklemek adına tribünlerde yerlerini aldılar.

Joshua King'in erken golüyle sevinen taraftarlar, tribünde büyük coşku yaşadı ve tezahüratlarda bulundular.

FARKLI TAKIMLARDAN DESTEK

Ayrıca karşılaşmayı diğer Türk takımlarının formalarını giyen taraftarların da takip ettiği ekranlara yansıdı.

TRİBÜNDEN DAVUL TOKMAĞI ATILDI

Mücadelenin 43. dakikasında ise beklenmedik bir olay medyada geldi. Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, 43. dakikada aut kullanmak için topu almak istediği sırada tribünden atılan yabancı madde ile yerde kaldı.

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Milli kaleciye davul tokmağının isabet ettiğini anlaşılırken oyun durduruldu.

Bir süre sakatlık yaşayan Altay Bayındır, sağlık görevlilerin müdahalesinin ardından yerden kalktı ve oyuna devam etti.

ALTAY BAYINDIR: GÖZÜME GELSEYDİ...

Yaşananlarla ilgili yorum yapan Altay Bayındır, "Üzücü bir görüntü, yüzüme gelse gözüm problem yaşayacak. Fenerbahçe olarak, taraftarlarımızla birlikte burada yapılanları gördük. İçeride nasıl davranılması gerektiğini gösterir vaziyette olmamız lazım. Misafir nasıl ağırlanır göstermeliyiz." dedi.

Milli kaleci sözlerini, "Allah korusun gözüme gelse belki göremeyeceğim. Üzücü bir durum." ifadeleriyle tamamladı.