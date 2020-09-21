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GeriFutbol Son Dakika | Aurelien Chedjou'nun yeni takımı Adana Demirspor oldu!
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Haber Giriş: 21.09.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Aurelien Chedjou'nun yeni takımı Adana Demirspor oldu!

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Son Dakika | Aurelien Chedjou'nun yeni takımı Adana Demirspor oldu!
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TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, bir dönem Galatasaray ve Başakşehir formaları da giyen Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı.

A Spor'un haberine Adana Demirspor, Aurelien Chedjou ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

35 yaşındaki Chedjou'nun Fransa ekibi Amiens ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Son Dakika | Aurelien Chedjounun yeni takımı Adana Demirspor oldu

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