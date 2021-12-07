Son Dakika: Attila Szalai'den kafa karıştıran paylaşım! Fenerbahçe Chelsea'yi yalanlamıştı ancak...

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Fenerbahçe'de son günlerde transferde ismi en çok geçen isim olan Attila Szalai, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dedikoduları farklı bir boyuta taşıdı.

Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, geçtiğimiz günlerde İtalya'da yaptığı açıklamada Szalai'nin transfer olacağını söylemiş ve kulüp adı vermişti.

23 yaşındaki savunmacının Premier Lig devi Chelsea'yle anlaştığını söyleyen Rossi, "İsim vermek istemem ama illa bir isim vermem gerekirse Attila Szalai derim. İtalya'da oynayabilecek kapasitede. Şu an Fenerbahçe'de oynuyor ancak bildiğim kadarıyla Chelsea'ye gidiyor. İspanyol kulüpleri olmak üzere birçok takım tarafından takip ediliyor ancak benim bildiğim transferi tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLİZLER YAZDI: 24 MİLYON EURO

İngiliz basınından Daily Mail de Szalai'nin Chelsea'ye olan transferini doğrulamış ve Macar stoperin 24 milyon euro karşılığından Premier Lig ekibine katılacağını ifade etmişti.

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FENERBAHÇE YALANLADI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak çıkan tüm haberleri yalanlamıştı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai’nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir Transfer görüşmesi yapmamıştır. Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

SZALAI'DEN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Szalai'nin geleceğiyle ilgili Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamadan sonra dedikoduların tamamen bitmesi bekleniyordu ancak Macar stoper sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı.

23 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe'nin yalanlamasına karşın menajerinin teklifler geldiğini kendisine söylediğini açıkladı.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE AMA..."

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Szalai, "Sevgili Fenerbahçe ailesi! Son günlerde hakkımda çok fazla dedikodu var. Benim için önemli olan Fenerbahçe ve başarımız. İyi çalışıyorum. Büyük hedeflerimiz ve hayallerimiz için her gün en iyimi veriyorum. Menajerim bazı büyük kulüplerin ilgisiyle ilgili beni bilgilendirdi. Ama daha önce de söylediğim gibi hayallerimiz ve hedeflerimiz adına savaşmak için buradayım" ifadelerine yer verdi.

Szalai'nin bu açıklamasının ardından Fenerbahçe'den yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.