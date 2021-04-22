Son Dakika: Attila Szalai rekor bedelle transfer olabilir! Devler istiyor, Fenerbahçe rakamı belirledi...

Spor Arena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin başarılı savunmacı oyuncusu Attila Szalai, sarı lacivertli kulübe geldiği günden bu yana oynadığı futbolla takdir toplarken Avrupa'nın önde gelen takımlarının transfer listesine de girmeyi başardı.

İtalya Serie A devleri Napoli ve Lazio'nun ardından Premier Lig temsilcileri Leicester City, Aston Villa ve Newcastle United'ın da 23 yaşındaki stoper ile yakından ilgilendiği öne sürüldü. Haberde, Attila Szalai'yi kadrosuna katmak isteyen takımların en az 21.5 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği kaydedildi.

FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Söz konusu haberde Fenerbahçe'nin bu yaz oynanacak EURO 2020 sonrası Attila Szalai'yi satmaya sıcak baktığı ve sarı lacivertli kulübün Macar futbolcu için 25 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Attila Szalai, 25 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den ayrılarak herhangi bir takıma imza atması durumunda Macaristan futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.

BABASI NE DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde oğlunun geleceği hakkında Blikk'e konuşan baba Szalai, Fenerbahçe'nin oğluna çok güvendiğini ve bu denli büyük takımların ilgisini çekmenin kolay olmadığını söylemişti.

Baba Szalai, "Fenerbahçe Attila'ya çok güveniyor ve İstanbul'da kendisini büyük bir ailenin bir parçası olarak hissediyor. "Bu seviyede kalması için çok çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Bu denli büyük takımların ilgisini çekmek kolay bir başarı değil." ifadelerini kullanmıştı.

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