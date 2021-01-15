Son Dakika | Attila Szalai için Apollon Limassol'den resmi Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe'nin istediği Attila Szalai'nin kulübü Apollon Limassol'ün başkanı Nikoz Kirzis, Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başladıklarını açıkladı.
TRT Spor'a konuşan Apollon Limassol Başkanı Nikos Kirzis; "Fenerbahçe ile Attila Szalai konusunda resmi görüşmelere başladık. Şu anda daha fazlasını söyleyemem. Bu bir süreç ve devam ediyor. Görüşmeler sürüyor." dedi.
Apollon Limassol, Attila Szalai için 1.5 - 1.7 milyon Euro civarı bir bonservis bekliyor. Güney Kıbrıs takımı ayrıca sonraki satıştan pay istiyor.
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