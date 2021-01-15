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GeriFutbol Son Dakika | Attila Szalai için Apollon Limassol'den resmi Fenerbahçe açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 15.01.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Attila Szalai için Apollon Limassol'den resmi Fenerbahçe açıklaması!

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Fenerbahçe'nin istediği Attila Szalai'nin kulübü Apollon Limassol'ün başkanı Nikoz Kirzis, Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başladıklarını açıkladı.

TRT Spor'a konuşan Apollon Limassol Başkanı Nikos Kirzis; "Fenerbahçe ile Attila Szalai konusunda resmi görüşmelere başladık. Şu anda daha fazlasını söyleyemem. Bu bir süreç ve devam ediyor. Görüşmeler sürüyor." dedi.

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Apollon Limassol, Attila Szalai için 1.5 - 1.7 milyon Euro civarı bir bonservis bekliyor. Güney Kıbrıs takımı ayrıca sonraki satıştan pay istiyor.

Son Dakika | Attila Szalai için Apollon Limassolden resmi Fenerbahçe açıklaması

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