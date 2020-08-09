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GeriFutbol Son Dakika | Atletico Madrid'de iki ismin corona virüsü(koronavirüs) testi pozitif çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 09.08.2020 - 22:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Atletico Madrid'de iki ismin corona virüsü(koronavirüs) testi pozitif çıktı!

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Son Dakika | Atletico Madrid'de iki ismin corona virüsü(koronavirüs) testi pozitif çıktı!
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Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı kadrosunda bulunan iki ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İspanya'nın Atletico Madrid takımında iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde Portekiz'e gidecek kafileye yapılan testin sonucunda iki kişinin koronavirüse yakalandığının tespit edildiği kaydedildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin karantinaya alındığı belirtilirken, UEFA'nın yanı sıra İspanya ve Portekiz'deki otoritelerle de iletişime geçildiği aktarıldı.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 13 Ağustos Perşembe günü Almanya'nın Leipzig takımıyla Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşılaşacak.

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