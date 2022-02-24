Son Dakika: Atletico Madrid - Manchester United maçında Cristiano Ronaldo alay konusu oldu! İspanyolların diline düştü...

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United, deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Wanda Metropolitano'da oynanan mücadede Madrid ekibi, 7. dakikada Joao Felix ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Karşılaşmanın 75. dakikasında Marcus Rashford'un yerine oyuna dahil olan Elanga, 80. dakikada sahneye çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Rövanş mücadelesi 15 Mart'ta Manchester'da oynanacak.

TRİBÜNLER ISLIKLADI, RONALDO GERİLDİ

Atletico Madrid taraftarıyla yıldızı barışmayan Cristiano Ronaldo, mücadelenin bazı bölümlerinde ev sahibi takım tribünleri tarafından ıslıklanarak protesto edildi.

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Hakem yönetiminden ve atmosferden rahatsız olan Portekizli futbolcunun agresifliği dikkatlerden kaçmadı. Deneyimli oyuncu, zaman zaman takım arkadaşlarına da kızdı.

BU STAT UĞURSUZ GELİYOR

OPTA verilerine göre Cristiano Ronaldo, Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid'e karşı oynadığı tüm müsabakalarda son dört maçta gol atamadı, asist yapamadı veya galibiyet alamadı.

Bu süre zarfında 3 beraberlik yaşayan Portekizli futbolcu, 1 kez de beraberlik tattı. Yıldız oyuncu bu maçlarda gol ya da asist üretemedi.

ASLINDA EN ÇOK GOL ATTIĞI TAKIM

Kariyerinde en fazla gol attığı takım olan Atletico Madrid'e karşı 35 resmi müsabakada sahaya çıkan Portekizli futbolcu, bu mücadelelerde 25 gol atarken 9 da asist yapma başarısı göstermişti.

İSPANYOL BASINI DALGA GEÇTİ

Mundo Deportivo: "Metropolitano'da görünmez bir kahraman: Cristiano Ronaldo. Sahada futbolla meşgul olmaktan ziyade daha çok endişeli bir görüntüsü vardı. Hakemle ve takım arkadaşlarıyla çok fazla diyaloğa girdi. Nadiren gol şansı yakaladı ama yine de sahanın en iyi isimlerinden biriydi."

AS: "Ronaldo; Rashford ve Sancho gibi batık, yönünü şaşırmış ve utanç sınırında bir performans sergiledi. Hakemle, kendisine pas atamayan arkadaşlarına tepkiliydi. Ayrıca maçın hakemine de hem maç içinde hem devre arasında büyük tepki gösterdi."

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Marca: "Fark etmediyseniz hatırlatalım, Cristiano Ronaldo bu maçta oynadı. Metropolitano'da Atletico Madrid'i rahatsız bile edemedi. Eski formundan çok uzakta. Frikikte topun başına geçtiğinde Oblak endişelenmedi bile."